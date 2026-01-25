«Мамаша будет ведьмой»: Анастасия Волочкова вынесет ссору с матерью на сцену

25 января 2026, 15:18

Анастасия Волочкова готовит новое шоу «Зеркало» о семейных отношениях

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова анонсировала новое шоу «Зеркало». Артистка рассказала о проекте в интервью Татьяне Устиновой в программе «Мой герой» на телеканале ТВЦ. В основу постановки лягут личные переживания балерины, связанные с отношениями в семье.





Волочкова описала проект как сокровенную и драматическую историю. По её словам, шоу затронет тему сложных взаимоотношений с матерью.

«Мне просто хочется сказать правду, всю правду в лицо близким людям, той же маме. Здесь мамаша будет играть роль ведьмы», — поделилась артистка.

«Мне сейчас предстоит очень серьёзная жизненная перипетия... Я верю, что этот драматический спектакль станет для меня опорой, которая поможет пережить какое-то время, когда мне нужно будет... немного не танцевать, я так скажу», — добавила Волочкова.