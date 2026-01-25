«Я уже вижу белое платье»: Ольга Бузова раскрыла детали личной жизни

25 января 2026, 16:10

Ольга Бузова заявила о поиске серьёзных отношений и опровергла слухи о романе

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Певица Ольга Бузова выступила в «Шоу Воли», где заявила, что хочет создать крепкую семью и готова к долгосрочным отношениям.





Бузова рассказала о своём опыте прошлых романов и расставаний. Она подтвердила, что сейчас не встречается ни с кем.

«Я сейчас вообще разрешаю себе влюбляться. То есть я понимаю, я готова, я хожу на свидания. Я разочаровываюсь. Думаю: «Господи, что ещё меня может разочаровать?» Нет, ещё находятся же такие экспонаты», — сказала артистка.

«Если мужчина мне более-менее симпатичен, действительно, и я понимаю, что это достойный человек, и если он меня куда-то приглашает — в ресторан или в киношку, — я с огромным удовольствием соглашаюсь», — рассказала Ольга.