Долги на $50 млн и продажа дворца: как живет бывший муж Анны Седоковой
Бывший муж певицы Анны Седоковой, украинский бизнесмен Максим Чернявский (в США известен как Макс Нобель), продает свой особняк в престижном районе Лос-Анджелеса Bird Streets за 27,8 миллиона долларов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Причиной продажи стало банкротство компании Чернявского по дизайнерскому ремонту, долги которой достигли около 50 миллионов долларов. В доме площадью 1300 квадратных метров разместились спа-зона, салон красоты, домашний кинотеатр и просторная терраса. Проектировал дом сам бизнесмен через собственное бюро. В 2024 году объект выставляли за 44,5 миллиона долларов, но покупатель не нашелся, и ценник снизили почти на 20 миллионов.
Чернявский был женат на Седоковой с 2011 по 2013 год. После развода их общая дочь Моника осталась жить с отцом. С 2013 по 2017 год певица судилась за право видеться с ребенком, и стороны заключили мировое соглашение. В настоящее время Седокова борется с родственниками покойного мужа Яниса Тиммы за наследство.
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