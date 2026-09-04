Долги на $50 млн и продажа дворца: как живет бывший муж Анны Седоковой

04 сентября 2026, 08:34

Mash: экс-муж Седоковой Чернявский разорился в США и продает особняк за $27,8 млн

Анна Седокова (Фото: Инстаграм*/annasedokova)

Бывший муж певицы Анны Седоковой, украинский бизнесмен Максим Чернявский (в США известен как Макс Нобель), продает свой особняк в престижном районе Лос-Анджелеса Bird Streets за 27,8 миллиона долларов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.