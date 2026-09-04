Волочкова сделала выбор между Мальдивами и Сулейманом Керимовым
Волочкова призналась, что предпочла бы Мальдивы возвращению к Керимову
Анастасия Волочкова призналась, что предпочла бы Мальдивы возвращению к бывшему возлюбленному Сулейману Керимову. Ее слова приводит Пятый канал.
Балерина отметила, что с бизнесменом ее связывали «потрясающие годы любви», и она по сей день сохраняет их в памяти. Однако, если бы бывшей приме предложили такой выбор, она бы без раздумий отправилась на райские острова.
«Улететь на Мальдивы», — ответила Волочкова на вопрос журналиста.Ранее она заявила, что готова оставить балет ради пения. Бывшая прима рассказала, что ей часто предлагают записать новый альбом на основе стихов классиков или ее собственных произведений. Однако, по заверению танцовщицы, плотный гастрольный график пока не позволяет ей реализовать такие проекты.