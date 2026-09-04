Волочкова сделала выбор между Мальдивами и Сулейманом Керимовым

04 сентября 2026, 08:25

Волочкова призналась, что предпочла бы Мальдивы возвращению к Керимову

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм*/volochkova_art)

Анастасия Волочкова призналась, что предпочла бы Мальдивы возвращению к бывшему возлюбленному Сулейману Керимову. Ее слова приводит Пятый канал.





Балерина отметила, что с бизнесменом ее связывали «потрясающие годы любви», и она по сей день сохраняет их в памяти. Однако, если бы бывшей приме предложили такой выбор, она бы без раздумий отправилась на райские острова.

«Улететь на Мальдивы», — ответила Волочкова на вопрос журналиста.