«Долгие каникулы»: Саша Зверева возвращается в Россию из США

20 июня 2025, 19:10

Саша Зверева заявила, что уговорила мужа отпустить её из США в Москву

Александра Зверева (Фото: Telegram @sashazverevala)

44-летняя Саша Зверева сообщила, что собирается вернуться в Россию из США, где проживает с мужем. В своём блоге девушка поделилась радостью возвращения на Родину и заявила о планах остаться на долгий срок





Певица уже больше десяти лет живет в Калифорнии, куда переехала после свадьбы с американцем Дэном Уолбраном. Девушка привыкла к США, но истосковавшись по Родине, поговорила с мужем о путешествии в Россию.

«Я возвращаюсь в Россию! Как вам такие новости?! Я пишу и сама себе не верю! Боже, Боже, Божееее! У меня получилось уговорить мужа подарить мне более долгие каникулы в Москве!» —поделилась Зверева в Telegram-канале.