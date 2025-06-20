«У моей малышки выпускной»: Бородина показала стильный образ с 16-летней дочерью
Ксения Бородина опубликовала фото с 16-летней дочерью Марусей от первого брака. Телеведущая сообщила, что у ее «малышки» выпускной — окончание 9-го класса.
На фото Бородина и Маруся в стильных черных костюмах. Маруся выбрала мини-юбку, а Ксения — брюки. Ведущая собрала волосы в гладкую прическу и дополнила образ серьгами-кольцами.
Бородина призналась, что ее старшая дочь — примерный ребенок, послушная и некапризная. Поклонники поздравили телеведущую с важным событием и оценили ее элегантный образ.
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