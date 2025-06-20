Организатор фестиваля «Будущее» должен выплатить Dead Blonde 665 тыс. рублей
Организатор фестиваля «Будущее» Данил Горпенко хотел взыскать с певицы Dead Blonde (Арина Мурашева — настоящее имя) шесть млн рублей, однако проиграл суд и теперь сам должен артистке 665 тыс. руб. Об этом сообщает «Постньюс».
«Певица на протяжении нескольких лет была одним из хедлайнеров фестиваля, но «сложные и противоречивые рабочие отношения», как описывала их сама Dead Blonde, в 2025-м окончательно дали трещину. Поэтому договориться о выступлении на «Будущем» в этом году не получилось», — говорится в статье.
По данным издания, в феврале Горпенко подал в суд на Мурашеву за то, что были нарушены условия соглашения. Он потребовал с нее шесть миллионов рублей, а также выплату неустойки в сумме 138 тысяч. Тогда Dead Blonde выступила со встречным иском, потребовав с организатора фестиваля 600 тысяч рублей за расторжение договора и еще 65 тысяч неустойки.
Несколько месяцев рассмотрение дела откладывалось из-за отсутствия Горпенко. Однако в мае текущего года суд отказал ему в иске и поддержал требования Мурашевой.