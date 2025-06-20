Сын Никаса Сафронова шокировал всех своим видом, появившись на ПМЭФ-2025
Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин вместе с отцом посетил Петербургский международный экономический форум. Он впервые появился на публике после экстремального похудения. Об этом сообщает Kp.ru.
50 картин Сафронова, который вдохновлялся 80-летием Великой Победы и 60-летием атомной промышленности представлены в павильонах выставочного центра «Экспофорум». 34-летний сын художника сопровождал Никаса на мероприятии и всячески помогал ему с экспозицией.
Однако присутствующие журналисты на Форуме узнали Луку не сразу. После похудения Затравкин сильно изменился и практически стал другим человеком. Создалось впечатление, что от пианиста осталась лишь половина, но обсуждать изменения в своей внешности сын Сафронова не стал, направив всё внимание прессы на работы своего отца.
Следует отметить, что Лука вошёл в Книгу рекордов России как самый тяжелый пианист страны, но взялся за себя и начал худеть.
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