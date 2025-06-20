Сын Никаса Сафронова шокировал всех своим видом, появившись на ПМЭФ-2025

20 июня 2025, 16:48

Экстремально похудевший сын Никаса Сафронова появился на ПМЭФ-2025

Лука Затравкин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин вместе с отцом посетил Петербургский международный экономический форум. Он впервые появился на публике после экстремального похудения. Об этом сообщает Kp.ru.