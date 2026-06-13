«Долгий путь»: Сын солиста «Иванушек» окончил школу — фото

13 июня 2026, 16:21

Певец Андрей Григорьев-Апполонов поздравил сына с выпуском из школы

Андрей Григорьев-Аполлонов (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

55-летний солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов поделился радостной новостью: его младший сын Артемий получил аттестат о среднем образовании. Артист опубликовал в соцсетях редкий снимок с 18-летним наследником, на котором юноша позирует с дипломом.





Артемий — второй ребенок Григорьева-Апполонова и его бывшей супруги Марии Банковой (развелись в 2019 году после многих лет брака). У пары также есть старший сын Иван (22 года).



Сын Григорьева-Апполонова Артемий (Фото: Instagram*/apollonov_ag)



«Ура! Свершилось! Артемий закончил школу! Поздравляю, сынок! Теперь у тебя впереди долгий, интересный, творческий путь! Люблю тебя, горжусь и желаю новых свершений!» — написал музыкант, также выразив сыну любовь и гордость.