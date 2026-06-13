«Долгий путь»: Сын солиста «Иванушек» окончил школу — фото
Певец Андрей Григорьев-Апполонов поздравил сына с выпуском из школы
55-летний солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов поделился радостной новостью: его младший сын Артемий получил аттестат о среднем образовании. Артист опубликовал в соцсетях редкий снимок с 18-летним наследником, на котором юноша позирует с дипломом.
Артемий — второй ребенок Григорьева-Апполонова и его бывшей супруги Марии Банковой (развелись в 2019 году после многих лет брака). У пары также есть старший сын Иван (22 года).
«Ура! Свершилось! Артемий закончил школу! Поздравляю, сынок! Теперь у тебя впереди долгий, интересный, творческий путь! Люблю тебя, горжусь и желаю новых свершений!» — написал музыкант, также выразив сыну любовь и гордость.
Оба мальчика, несмотря на статус звездной семьи, не пошли по стопам отца в шоу-бизнес. Они профессионально занимаются хоккеем, делая карьеру в спорте.