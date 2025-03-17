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Скандальный племянник Григорьева-Апполонова снялся в обнимку с Литвиновой во Франции

Племянник Андрея Григорьева-Апполонова опубликовал фото с Ренатой Литвиновой
Сергей Григорьев-Апполонов и Рената Литвинова (фото: Instagram** @greywiese)

Сергей Григорьев-Апполонов и Рената Литвинова (фото: Instagram** @greywiese)

Скандальный племянник солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Сергей регулярно делится с подписчиками подробностями своей жизни за границей. Сегодня родственник певца опубликовал совместное фото с Ренатой Литвиновой.
На снимке Сергей предстал в своём привычном образе – в светлом парике, имитирующем женскую причёску*, и чёрном наряде. Он приобнял за плечи режиссёра, которая держала в руке бокал вина. Литвинова также предстала в полностью чёрном образе.

«Здесь не надо слов», – подписал пост Григорьев-Апполонов.
Вероятно, фотография была сделана на одном из мероприятий в Париже.

Напомним, что двоюродный племянник певца родом из Саратова. Его матерью была сестра артиста Юлия, которая скончалась от приступа астмы. С раннего детства Сергей увлекался музыкой и долгое время скрывал родство с Андреем Григорьевым-Апполоновым. Однако в 2018 году он создал дуэт AppolonovGang с крёстным сыном певца.

Несколько лет назад Сергей переехал во Францию, где кардинально сменил имидж, начав красить ногти, носить женские парики и каблуки. Также его подозревают в отношениях* с коллегой по дуэту и крёстным сыном Рыжего из «Иванушек».

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«Заслужила свои звания»: Лариса Долина заступилась за покинувшую Россию Аллу Пугачёву
Kp.ru: Лариса Долина заявила, что Алла Пугачёва заслужила свои звания
17 марта 2025, 13:15

Лариса Долина (фото: Telegram @dolinaofficial)

Народная артистка России Лариса Долина заступилась за покинувшую страну Аллу Пугачёву, которую требуют лишить всех наград.
В беседе с Kp.ru Долина отметила, что Пугачёва заслужила присвоенное ей звание народной артистки СССР.

«Я не стану это обсуждать. Алла Борисовна свои звания когда-то заслужила. Забирать их у нее или у кого-либо еще — это не очень этично», – высказала своё мнение Лариса Александровна.
Напомним, что 10 марта Алла Пугачёва оказалась в центре скандала. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что певица готовила на его покушение. Таким образом она пытается отомстить ему за попытки лишить её всех званий и наград, а также признать иностранным агентом. Также Бородин призывал проверить артистку на связь с западными спецслужбами, с которыми она, по его мнению, уже очень давно сотрудничает.

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#музыка
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«Технически невозможно»: адвокат Михаила Ефремова назвал фейком его слова о «чудовищной движухе» под Белгородом
Адвокат Падалко назвал фейком слова Михаила Ефремова о чудовищной движухе
17 марта 2025, 12:59

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

В понедельник портал Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT опубликовал якобы подлинную запись телефонного разговора Михаила Ефремова с другом. Отбывающий наказание в колонии актёр пообещал устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области после возможного УДО.
Однако адвокат артиста Юрий Падалко опроверг эти сведения, заявив, что такими фейками кто-то пытается повлиять на общественное мнение перед судебным заседанием.

В беседе с 360.ru юрист подчеркнул, что такого разговора технически не могло произойти.

«Заключенные технически не могут звонить кому угодно, в том числе каким-то непонятным друзьям. Есть определенный круг номеров, как правило, это ближайшие родственники, которые согласовываются с руководством колонии. После этого выдается специальная карта, куда эти номера внесены», – отметил Падалко.
Также он отметил, что общается с Ефремовым уже четыре года и может с уверенностью заявить, что ни голос, ни тембр, ни сама манера речи на записи не принадлежат актёру.

Напомним, что 24 марта суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения Михаила Ефремова.

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«Я не могу представить, чтобы этот медвежонок ударил женщину»: Анна Семенович ответила на обвинения жены возлюбленного
Анна Семенович заявила, что её возлюбленный Денис Шреер не может ударить женщину
17 марта 2025, 12:35

Анна Семенович и Денис Шреер (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович откровенно рассказала об отношениях с возлюбленным. 45-летняя певица призналась, что её избранник по-прежнему женат.
Отношения бывшей солистки группы «Блестящие» и бизнесмена Дениса Шреера длятся уже два года. Они познакомились в ресторане, при этом мужчина не сразу узнал Семенович.

Анна рассказывала, что её избранник всё ещё женат. Это связано с тем, что брак был заключён в Германии, а по местным законам для его расторжения требуется несколько лет. Певица отметила, что бракоразводный процесс идёт, и она надеется, что уже в этом году Шреер будет официально свободен.

Бизнесмен сразу рассказал Анне, что состоит в браке, но уже давно не живёт вместе с женой. По словам звезды, супруга Дениса уже счастлива с другим мужчиной, но так просто отпускать мужа она не намерена. Женщина дала интервью, в котором обвинила Шреера в рукоприкладстве и назвала его абьюзером. Семенович поспешила защитить возлюбленного.

«Я знаю Дениса два года. Я не могу представить, чтобы этот добрый медвежонок ударил женщину. Может, он на неё как-то прикрикнул... Просто если бы он ударил женщину... У него рост 196 см, он крупный, бывший спортсмен. Его бы посадили в тюрьму в Германии. Я больше скажу. Когда люди разводятся, они делят деньги. И это был некий шантаж с её стороны – если не дашь то, что хочу, то пойду в прессу и буду пакостить вам», – сообщила певица в телепрограмме «Судьба человека» на канале «Россия».
Семенович отметила, что Денис очень переживал из-за обвинений жены, поскольку перед уходом обеспечил её всем необходимым – шикарным домом, автомобилем за 15 млн рублей, брендовыми вещами и возможностью путешествовать и отдыхать в любом уголке мира. Но женщине оказалось этого мало, поэтому она предала огласке интимные моменты их совместной жизни и даже добавила что-то от себя, обвинив Шреера в насилии.

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Удары судьбы Дмитрия Астрахана: потеря ребенка и смерть жены, как сейчас живет режиссер?
17 марта 2025, 12:34

Дмитрий Астрахан (Фото: Instagram*@dmitry_astrahan)

Сегодня, 17 марта, свой день рождения отмечает Дмитрий Хананович Астрахан — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, кинопродюсер и телеведущий. Ему исполняется 68 лет.
В своей работе режиссёр добился значительных успехов и завоевал признание публики. О творческом пути и личной жизни создателя фильма «Ты у меня одна» читайте в материале «Радио 1».

Детство


Дмитрий Астрахан появился на свет 17 марта 1957 года в городе Ленинграде в семье, которая растила уже четверых сыновей. Его отец, Ханан Маркович, и мать, Сусанна Марковна, родом из Белоруссии. Он родился в Борисове, а она — в Гомеле. В Северную столицу молодые люди приехали, чтобы получить образование. Здесь, на историческом факультете Ленинградского государственного университета, они и встретились.

Дмитрий в школе очень любил математику, старшие классы оканчивал в физико-математической школе. После получения аттестата последовало поступление в Ленинградский электротехнический институт. Только заканчивать его талантливый юноша не захотел и уже после своих 20 лет начал всё сначала в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

Творческий путь


Дмитрий Астрахан (Фото: Instagram*@dmitry_astrahan)

Получив диплом режиссёра-постановщика, Дмитрий Хананович переехал в Свердловск, где занял должность главного режиссёра в Театре юного зрителя. Кроме того, он начал преподавать в местном театральном училище. Среди своих учениц он встретил свою супругу Ольгу Беляеву.

Спустя время молодая семья перебралась в Санкт-Петербург, где режиссёр продолжил работу в Ленинградском академическом Большом драматическом театре им. М. Горького. В 1991 году Астрахан впервые появился на большом экране, и это было сразу в двух ипостасях: он выступил режиссёром фильма «Изыди!» и сыграл в нём небольшую роль.

Фильм имел успех у публики, и новые шедевры не заставили себя ждать. Ленты «Ты у меня одна» и «Перекрёсток» последовали одна за одной и закрепили за Дмитрием Ханановичем статус хорошего режиссёра.

Трагедия в семье


Ольга Беляева (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым)

Брак Дмитрия Ханановича с актрисой Ольгой Беляевой был счастливым. Жена родила режиссеру двоих детей. Первому ребенку врачи при рождении диагностировали неоперабельный порок сердца. Малыш смог прожить только 40 дней. Эта трагедия сильно сказалась на отношениях пары, и, несмотря на рождение второго ребенка, супруги все же разошлись.

В мае 2000 года произошла еще одна трагедия. В доме, где находились Ольга и сын Павел, произошло возгорание.

«Какие-то подонки подожгли дверь квартиры, в которой жили моя бывшая жена Оля и сын Паша. Едкий дым просочился в помещение. Оля спросонья не поняла, откуда исходит опасность, схватила ребенка на руки, выбежала из квартиры и… попала в огонь. Это дикая нелепость… Страшная драма… Судьба… Оля с Пашей получили серьезные ожоги. Оля со мной говорила после пожара. Я сразу же приехал в больницу. Тогда не могли спасать людей с такими тяжелыми ожогами», — делился режиссер на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Павла медикам спасти удалось, а вот организм Ольги не выдержал. 21 мая 2000 года актриса скончалась в возрасте 35 лет.

Новая жизнь


Дмитрий и Павел Астрахан (Фото: скриншот т/п «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым)

Павел прошел сложное восстановление и множество пластических операций. Сейчас сыну режиссера уже более 30 лет. Он получил образование в одном из лучших музыкальных учебных заведений столицы — Институте имени А. Г. Шнитке. Павел — большой поклонник музыки. Он ведёт блог на платформе YouTube, где делится своими музыкальными творениями.

После пережитого Дмитрий Хананович тоже смог обрести свое счастье. Его второй женой стала балерина Мариинского театра Елена Громова. У супругов — пятеро совместных детей: четыре дочери, Мария, Наталья, Анна и Елизавета, и сын Виктор. Павел также воспитывался в новой большой семье.
«Это не большая заслуга. Большого ума не надо, таланта тоже. Всё, что надо, — согласие женщины и желание супруга. Шесть детей — не моя заслуга, а подвиг моей жены. Не давать женщине рожать — это неправильно», — цитирует Астрахана издание «Комсомольская правда».

В настоящее время Дмитрий Астрахан — известный и востребованный режиссёр. В его активе более 40 постановок, множество фильмов и сериалов.

В июне 2022 года Дмитрий Астрахан занял пост художественного руководителя Московского театра «Школа современной пьесы». В том же году он основал режиссёрскую мастерскую во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова. Теперь он не только воспитывает своих детей, но и готовит молодые таланты для отечественного кинематографа.

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Суд принял новое решение по делу Лерчек, полгода находящейся под домашним арестом
Super: суд оставил блогера Лерчек под домашним арестом
17 марта 2025, 12:17

Валерия Чекалина (фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Почти полгода Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, находится под домашним арестом. Эту меру пресечения ей продляли несколько раз. Сегодня состоялось очередное заседание по делу блогера.
Суд отклонил апелляцию Чекалиной и вновь оставил её под домашним арестом, сообщил адвокат блогера Константин Третьяков в беседе с Super. Сама Лерчек заседание пропустила, попросив рассмотреть жалобу без её участия.

Напомним, что защита Чекалиной настаивала на изменении меры пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий или подписку о невыезде. Однако суд не принял такие предложения.

Блогера и её бывшего супруга Артёма Чекалина обвиняют в переводе более 250 миллионов рублей из России. Разбирательства связаны с фитнес-марафонами Лерчек. Супруги и их сообщник Роман Вишняк направляли средства на счета иностранных банков, после чего предоставляли ложные сведения о назначении переводов.

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Стало известно о ликвидации бизнеса Лерчек и Артема Чекалина
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