Скандальный племянник Григорьева-Апполонова снялся в обнимку с Литвиновой во Франции

Сергей Григорьев-Апполонов и Рената Литвинова (фото: Instagram** @greywiese)
Скандальный племянник солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Сергей регулярно делится с подписчиками подробностями своей жизни за границей. Сегодня родственник певца опубликовал совместное фото с Ренатой Литвиновой.
На снимке Сергей предстал в своём привычном образе – в светлом парике, имитирующем женскую причёску*, и чёрном наряде. Он приобнял за плечи режиссёра, которая держала в руке бокал вина. Литвинова также предстала в полностью чёрном образе.
Напомним, что двоюродный племянник певца родом из Саратова. Его матерью была сестра артиста Юлия, которая скончалась от приступа астмы. С раннего детства Сергей увлекался музыкой и долгое время скрывал родство с Андреем Григорьевым-Апполоновым. Однако в 2018 году он создал дуэт AppolonovGang с крёстным сыном певца.
Несколько лет назад Сергей переехал во Францию, где кардинально сменил имидж, начав красить ногти, носить женские парики и каблуки. Также его подозревают в отношениях* с коллегой по дуэту и крёстным сыном Рыжего из «Иванушек».
Читайте также:
Бывший солист группы «БиС» Дмитрий Бикбаев: участие в «Фабрике звезд» для раскрутки и обвинения в нетрадиционной ориентации*
Маг из «Битвы экстрасенсов» бросил звезду «Дома-2» из-за интима, а первый жених из-за выкидыша. Кристина Дерябина и смена ориентации*
Унизил россиян и уехал с любовником* в США: история позора Макса Барских
*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
**запрещён в РФ
«Здесь не надо слов», – подписал пост Григорьев-Апполонов.Вероятно, фотография была сделана на одном из мероприятий в Париже.
Напомним, что двоюродный племянник певца родом из Саратова. Его матерью была сестра артиста Юлия, которая скончалась от приступа астмы. С раннего детства Сергей увлекался музыкой и долгое время скрывал родство с Андреем Григорьевым-Апполоновым. Однако в 2018 году он создал дуэт AppolonovGang с крёстным сыном певца.
Несколько лет назад Сергей переехал во Францию, где кардинально сменил имидж, начав красить ногти, носить женские парики и каблуки. Также его подозревают в отношениях* с коллегой по дуэту и крёстным сыном Рыжего из «Иванушек».
Читайте также:
Бывший солист группы «БиС» Дмитрий Бикбаев: участие в «Фабрике звезд» для раскрутки и обвинения в нетрадиционной ориентации*
Маг из «Битвы экстрасенсов» бросил звезду «Дома-2» из-за интима, а первый жених из-за выкидыша. Кристина Дерябина и смена ориентации*
Унизил россиян и уехал с любовником* в США: история позора Макса Барских
*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова