Стало известно, что Григорьев-Апполонов едва не загубил «Иванушек International»
Григорьев-Апполонов бросил компьютерные игры ради «Иванушек International»
Солист «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов признался, что на заре создания группы его увлечение компьютерными играми могло сорвать весь проект. Его слова приводит издание «Экспресс газета».
Перед созданием «Иванушек» Григорьев-Апполонов накопил большой опыт в вокале и постановке номеров. Но музыкант почти упустил свой шанс. Вместе с продюсером Игорем Матвиенко он сильно увлёкся компьютерными играми на старте проекта.
По словам Андрея, тогда в группе ещё не было Кирилла Андреева и Игоря Сорина.
«И Матвиенко сказал: «Если мы сейчас не остановимся, то распылимся и ничего не сделаем. Надо выбирать — либо искусство, либо компьютерные игры». Я согласился — хорошо, давай завязывать. И бросил. И вот сейчас у меня есть игровая приставка «PlayStation», а я даже не знаю, как она включается. То есть у меня в голове тумблер выключился, и всё», — рассказал певец.