Стало известно, что Григорьев-Апполонов едва не загубил «Иванушек International»

02 января 2026, 19:43

Григорьев-Апполонов бросил компьютерные игры ради «Иванушек International»

Андрей Григорьев-Апполонов (Фото: Telegram @appolonov_ag)

Солист «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов признался, что на заре создания группы его увлечение компьютерными играми могло сорвать весь проект. Его слова приводит издание «Экспресс газета».





Перед созданием «Иванушек» Григорьев-Апполонов накопил большой опыт в вокале и постановке номеров. Но музыкант почти упустил свой шанс. Вместе с продюсером Игорем Матвиенко он сильно увлёкся компьютерными играми на старте проекта.



По словам Андрея, тогда в группе ещё не было Кирилла Андреева и Игоря Сорина.

«И Матвиенко сказал: «Если мы сейчас не остановимся, то распылимся и ничего не сделаем. Надо выбирать — либо искусство, либо компьютерные игры». Я согласился — хорошо, давай завязывать. И бросил. И вот сейчас у меня есть игровая приставка «PlayStation», а я даже не знаю, как она включается. То есть у меня в голове тумблер выключился, и всё», — рассказал певец.