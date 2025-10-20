«Долго был на задворках»: Шаляпин рассказал, как достиг пика популярности

20 октября 2025, 02:48

Прохор Шаляпин рассказал о трудном пути на вершину шоу-бизнеса

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram / @aChaliapin)

В последнее время имя выпускника «Фабрики звёзд-6» Прохора Шаляпина регулярно появляется в новостных заголовках. Артист отмечает, что достиг пика востребованности именно сейчас, пишет «Стархит».





По словам певца, долгое время он находился в тени шоу-бизнеса. Однако у артиста все это время были большие амбиции и огромный запас энергии.



«Я достаточно долго был на задворках шоу-бизнеса, хотя прыгал из штанов, у меня было очень много энергии. То есть оно пришло сейчас, со временем, пусть не через песни, но я чувствую свою востребованность. У меня много работы, я нормально зарабатываю, все. Но это пришло все равно не в 25, а в 41», — отметил Шаляпин.