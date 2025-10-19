Детство в селе, скандал с Разиным из-за «Ласкового мая» и отмены концертов: как сейчас живет киргизский певец Amirchik?
Амирхан Батабаев, известный миллионам поклонников как Amirchik, — молодой певец, автор песен и видеоблогер, чья карьера является ярким примером того, как талант, помноженный на возможности социальных сетей, может привести к головокружительному успеху. О творческом пути артиста из киргизского села в топы музыкальных чартов читайте в материале «Радио 1».
Биография артиста
Амирхан Батабаев родился 20 октября 2003 года в селе Садовое на севере Бишкека, Кыргызстан. Он вырос в простой семье: отец работал строителем, а мать — продавцом. Интерес к музыке проявился у него с ранних лет, однако в его родном селе не было музыкальной школы. Осваивать игру на гитаре ему помогал старший брат Алим. Позже юный музыкант совершенствовал своё мастерство, просматривая видеоролики в интернете, что сделало его музыкантом-самоучкой.
Amirchik всячески пытался оказывать финансовую поддержку семье. Так, в 15 лет он начал работать на стройке с отцом, а на заработанные деньги купил себе брекеты и лампу для съемки видео. Его первый шаг к известности начался с платформы TikTok, куда он выкладывал короткие акустические каверы на популярные песни. Его душевные ролики быстро набрали многомиллионную аудиторию, а никнейм «Amirchik» (который он выбрал, так как имя «Амирхан» было уже занято) стал его сценическим псевдонимом.
В 17 лет, после ошеломительного успеха кавера на песню «Telepatía», который он перепел как «Улетаю прочь», Амирхан получил приглашение в Москву. Поездка, планировавшаяся на пару недель, превратилась в переезд. В Москве он заключил контракт с продюсером Alex Davia и лейблом Davia Music, что и определило его дальнейшую карьеру.
Творчество и знаменитые композиции
За несколько лет активной творческой деятельности Amirchik выпустил множество треков, как сольных, так и в сотрудничестве с известными артистами. Его композиции занимают высокие места в музыкальных чартах. Свою первую серьезную заявку на успех артист сделал в 2021 году с дебютным синглом «Улетаю прочь». Именно эта композиция, изначально начавшаяся как вирусный кавер в сети, принесла ему первую широкую известность и вошла в топ-100 популярнейшего сервиса VK, подтвердив его музыкальный потенциал.
В том же году состоялось и его первое крупное сотрудничество — трек «Не домой», записанный совместно с известной российской певицей Мари Краймбрери. Работа с уже состоявшейся звездой стала для Amirchik знаком признания со стороны музыкального сообщества и позволила ему завоевать новую аудиторию. Однако настоящим прорывом, превратившим Amirchik из перспективного артиста в звезду международного уровня, стал хит «Эта любовь», выпущенный в 2022 году. Песня не только получила платиновый статус в России, но и покорила Юго-Восточную Азию, став вирусной в Малайзии, Сингапуре и Индонезии. Уникальность успеха этого трека подчеркивается тем, что Amirchik записал его версии на четырех языках: английском, малайском, корейском и немецком.
В 2023 году артист вновь подтвердил свое умение работать с музыкальным наследием, выпустив кавер на песню легендарной группы «Ласковый май» — «Розовый вечер». Его современное прочтение давно полюбившейся зрителю композиции вновь стало вирусным и набрало миллионы прослушиваний. Венцом этого плодотворного периода стал дебютный студийный альбом «20», представленный в 2023 году. Его выход был приурочен к 20-летию самого артиста и символично подвел черту под первым, невероятно насыщенным этапом его карьеры, собрав воедино его главные музыкальные достижения и наметив вектор для будущего роста.
Личная жизнь
Amirchik является человеком, который предпочитает держать личную жизнь в тайне. За все время карьеры певца поклонники ни разу не замечали его состоящем в романтических отношениях, а сам артист не стремится делиться этими деталями с публикой. Однажды в интервью он рассказал, что посвящает свои песни девушке, к которой испытывает чувства. Однако имя возлюбленной не раскрыл.
Конфликт из-за прав на песню «Розовый вечер»
Скандал, в который был вовлечен Amirchik, связан с кавером на хит «Ласкового мая». Осенью 2023 года Amirchik исполнил «Розовый вечер» на трибьют-концерте памяти Юрия Шатунова. Выступление имело огромную популярность, и артист решил выпустить официальный кавер. Его менеджмент в течение двух месяцев вел переговоры и получил все необходимые права у фактического правообладателя — вдовы певца Юлии и его директора Аркадия Кудряшова.
Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, ранее оспаривавший права на наследие коллектива, но проигравший суды семье Шатунова, вновь выразил угрозу судебного разбирательства, но уже с Amirchik. На такой выпад Разина киргизский певец заявил, что действовал в правовом поле и эмоционально готов к возможным разбирательствам, а угрозы продюсера его не пугают.
Угроза отмены концерта в Бердске
В марте 2024 года общественники и родители города Бердска (Новосибирская область) требовали отменить концерт Amirchik. Активисты обратились в прокуратуру, указывая, что тексты многих песен Amirchik содержат упоминания об алкоголе, наркотических веществах и курении. В качестве примеров приводились строчки из песен «Это любовь самообман» («Виски — наркоз и в облака»), «Молчание» («Закрой глаза рукой, почувствуй алкоголь и улетай в огонь») и других композиций.
Особое возмущение вызвало то, что концерт был промаркирован категорией 0+, в то время как критики считали, что содержание песен причиняет вред здоровью и развитию детей и нарушает российское законодательство о защите детей от вредной информации. Некоторые общественники заявляли, что подобные исполнители вносят вклад в «информационную войну» против России, подрывая духовно-нравственные ценности и разлагая молодое поколение в тылу, пока страна ведет боевые действия. Однако концерт прошел без происшествий, и многие его зрители, пришедшие туда с детьми, остались довольны выступлением артиста.
Как сейчас живет Amirchik
В настоящее время Амирхан Батабаев является успешным и чрезвычайно востребованным артистом. Он живет в Москве, ведет активную гастрольную жизнь и строит карьеру вместе со своей командой. Кроме того, Амирчик расширяет аудиторию через телевидение. Осенью 2025 года он был заявлен как участник возрожденного шоу «ДОстояние РЕспублики» на Первом канале. Ранее он также принимал участие в таких проектах, как «Битва поколений» и «Comedy Club».