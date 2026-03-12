Группа «БиС» воссоединилась
Соколовский и Бикбаев воссоединили группу «БиС»
Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев сообщили о воссоединении группы «БиС». Об этом музыканты рассказали в подкасте «17 мгновений спустя».
Они также объяснили, почему коллектив в свое время распался. Причиной стали постоянные конфликты между ними, а также сплетни, интриги и попытки манипуляций — как внутри команды, так и со стороны.
«Произошла катастрофическая дискоммуникация», — сказал Соколовский, называя ситуацию холодной войной.
Бикбаев добавил, что у каждого была своя версия реальности, а тайны и недомолвки все разрушили.