Группа «БиС» воссоединилась

12 марта 2026, 18:35

Соколовский и Бикбаев воссоединили группу «БиС»

Влад Соколовский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев сообщили о воссоединении группы «БиС». Об этом музыканты рассказали в подкасте «17 мгновений спустя».





Они также объяснили, почему коллектив в свое время распался. Причиной стали постоянные конфликты между ними, а также сплетни, интриги и попытки манипуляций — как внутри команды, так и со стороны.





«Произошла катастрофическая дискоммуникация», — сказал Соколовский, называя ситуацию холодной войной.