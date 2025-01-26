«Долгое время отношения были дружескими»: Катя Кабак рассказала о начале романа с Тимуром Родригезом

Тимур Родригез и Катя Кабак (Фото: соцсети)
В 2023 году Тимур Родригез развелся с женой Анной Девочкиной после 16 лет совместной жизни. Теперь шоумен счастлив в отношениях с Катей Кабак. О том, как начинался их роман, пишет «СтарХит».
Слухи о романе между звездами появились почти сразу же после новостей о разводе Тимура. По словам Кати, на тот момент между ними были только дружеские отношения.
Катя рассказала, что их встреча с Родригезом состоялась спустя полгода после его развода с женой. Затем пара стала видеться чаще, а также появляться вместе на светских мероприятиях.
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«Мы знакомы с Тимуром 15 лет. У нас очень много общих знакомых. Нам всегда было легко общаться. Мы хорошо понимали друг друга, оказались на одной волне. Тимур был женат, я была в отношениях, потом вышла замуж. Мы всегда поздравляли друг друга с праздниками. Он был желанным гостем на моих днях рождения», — вспомнила Кабак.
Катя рассказала, что их встреча с Родригезом состоялась спустя полгода после его развода с женой. Затем пара стала видеться чаще, а также появляться вместе на светских мероприятиях.
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