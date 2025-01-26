Сергей Лазарев подхватил опасную болезнь на отдыхе

Сергей Лазарев (Фото: соцсети)
Сергей Лазарев путешествует по Южной Америке. После Аргентины и Бразилии артист направился в высокогорную Боливию, где он столкнулся с проявлениями горной болезни. Об этом российский певец сообщил в своем блоге.
«Померил кислород в крови, у меня было 70. Голова тяжелая, передвижения все медленные, так как начинается сильная одышка. Я вообще не воспринял всерьез эту горную болезнь, а зря», — рассказал артист.
Лазарев добавил, что ради фантастических пейзажей может и потерпеть неприятные симптомы.
По мнению экспертов, ситуация далеко не безобидна. Стоит отметить, что помимо легких проявлений болезни — головной боли, рвоты, также могут быть самые серьезные осложнения, вплоть до отека легких.
Читайте также:
Замуж в четвертый раз: Надежда Оболенцева очаровала очередного миллиардера, Евгения Швидлера, хотя «деньги не главное»
«Возле него не было женщин с низкой социальной ответственностью»: Алиса Вокс развенчала главный миф о Сергее Шнурове
Звезда «Фабрики звезд» Манго : кормление грудью положительно влияет на диабет
Екатерина Коршунова