Анастасия Волочкова опубликовала новый снимок с дочерью и будущим зятем

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной и ее женихом (Фото: соцсети)
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем блоге новый снимок вместе с дочерью Ариадной и ее женихом Евгением.
«Мои любимые в гримерке», — подписала фотографию Анастасия.
Впервые об отношениях 19-летней Ариадны и ее возлюбленного стало известно на празднике по случаю 49-летия российской балерины. На праздновании Ариадна рассказала, что ее молодой человек немного старше ее. Сама Волочкова отмечает, что довольна выбором дочери и полностью поддерживает их отношения.
Артистка заключила, что дочь вместе с избранником избегают публичности и не любит папарацци.
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