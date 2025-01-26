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«Сбилась со счета»: Полина Гагарина показала первое фото с нового сезона «Голоса»

Полина Гагарина показала первое фото с нового сезона «Голоса»
Полина Гагарина (Фото: соцсети)

Полина Гагарина (Фото: соцсети)

Полина Гагарина в своем блоге опубликовала первое фото со съемок вокального шоу «Голос», 13-й сезон которого начинается 31 января на Первом канале.
Уточняется, что в число наставников снова вошли Полина Гагарина, Баста, Антон Беляев, а также оперная певица Хибла Герзмава — она впервые попробует себя в этой роли.

Полина Гагарина (Фото: соцсети)



«Наставничаю», — подписала снимок Гагарина.

По словам певицы, она уже сбилась со счета, сколько всего сезонов отработала. При этом каждый новый сезон для Гагариной является большим праздником.

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Сергей Лазарев подхватил опасную болезнь на отдыхе
Сергей Лазарев пожаловался на горную болезнь в путешествии по Южной Америке
26 января 2025, 08:33

Сергей Лазарев (Фото: соцсети)

Сергей Лазарев путешествует по Южной Америке. После Аргентины и Бразилии артист направился в высокогорную Боливию, где он столкнулся с проявлениями горной болезни. Об этом российский певец сообщил в своем блоге.
«Померил кислород в крови, у меня было 70. Голова тяжелая, передвижения все медленные, так как начинается сильная одышка. Я вообще не воспринял всерьез эту горную болезнь, а зря», — рассказал артист.

Лазарев добавил, что ради фантастических пейзажей может и потерпеть неприятные симптомы.

По мнению экспертов, ситуация далеко не безобидна. Стоит отметить, что помимо легких проявлений болезни — головной боли, рвоты, также могут быть самые серьезные осложнения, вплоть до отека легких.

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«Мне было очень тяжело»: Анна Седокова про новый выпуск «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», сомнения и опыт буллинга
Анна Седокова появится в новом выпуске шоу «Выжить в Самарканде» и покажет «себя настоящую»
26 января 2025, 06:43

Анна Седокова (Фото: соцсети)

Популярная певица Анна Седокова, вокруг которой в последнее время множество скандалов из-за смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, появится в новом выпуске реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Он выйдет в эфир уже в это воскресенье, 26 января, на ТНТ.
Проект, съемки которого проходили осенью прошлого года, оказался для артистки настоящим испытанием. Анна призналась в интервью «СтарХит», что участие в шоу далось ей нелегко.

Интересно, что в отличие от другого скорого выпуска шоу с участием Анны («Три аккорда»), который снимали до пластических операций певицы, в проекте «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» звезда появится с «новым» лицом.

Черная вдова: Анна Седокова появилась в новом выпуске «Трех аккордов» в свадебном платье
Черная вдова: Анна Седокова появилась в новом выпуске «Трех аккордов» в свадебном платье

По словам певицы, участие в проекте было для нее скорее личным вызовом, чем стремлением к победе. Она хочет, чтобы зрители увидели ее «настоящую».

«Я не знала никого из участников, у нас не было никаких отношений до проекта. Как вы понимаете, я пришла только во второй серии, поэтому предварительных договоренностей тоже не было. Я пришла абсолютно одна: не знала никого, а они не знали меня. Было очень сложно порой, думаю, зритель это увидит и поймет, потому что я человек, который не умеет просчитывать ходы наперед, не умею строить стратегии», — откровенно поделилась Седокова своими волнениями.
Певица отметила, что предыдущий опыт участия в подобном проекте закончился для нее быстро — всего за один день. Тогда Анна столкнулась с уже сформированными коалициями и осталась «вне игры».

Анна Седокова (Фото: соцсети)

Артистка призналась, что добрые отзывы зрителей стали для нее мощной поддержкой, помогли не сдаться и вдохновили на участие во втором сезоне. По ее словам, на подобных проектах она сталкивалась с буллингом со стороны других звезд, поэтому испытывала большие опасения.

«Мне было очень тяжело, потому что я эмоциональный человек, я очень тонко чувствую все, что происходит вокруг. Когда мне предложили участвовать во втором сезоне, то первое, что мне сказали — участников из прошлого сезона, скорее всего, не будет, будут лишь добрые и правильные участники», — добавила Седокова.
Анна обещает, что зрители увидят, как она справлялась с вызовами и находила силы двигаться вперед.

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Замуж в четвертый раз: Надежда Оболенцева очаровала очередного миллиардера, Евгения Швидлера, хотя «деньги не главное»
26 января 2025, 03:39

Надежда Оболенцева (Фото: соцсети)

Светская львица и бизнесвумен Надежда Оболенцева снова нашла себе состоятельного мужа, уже четвертого по счету. На этот раз её избранником стал 60-летний миллиардер Евгений Швидлер. Несмотря на историю романов с богатыми мужчинами, сама Оболенцева заявляет, что деньги для нее не главное. На первом месте стоит успешность потенциального жениха в том, чем он занимается.

О романе с миллиардером

Роман Оболенцевой и Швидлера начался ещё в 2022 году. Тогда пара появилась вместе на дне рождения Романа Абрамовича, который проходил на его вилле в Израиле. Несмотря на разницу в возрасте — 19 лет — их отношения недавно привели к браку.

Новостью об официальном союзе поделилась в своем Telegram-канале Ксения Собчак.

«Ооо! Светские новости, как называется, на разрыв: Евгений Швидлер сделал предложение Наде Оболенцевой, и пару недель назад у них уже была хупа. Надежда – уникальная женщина, и каждого своего возлюбленного доводит (до алтаря) хупы. Поздравляем эту power couple и продолжаем ставить лайки хале в инстаграме* основательницы интеллектуального клуба», — написала она в посте.
Евгений Швидлер, родом из Уфы, давно переехал за границу и имеет гражданство США и Великобритании. Его состояние оценивается в миллиарды долларов, и он считается одним из самых влиятельных бизнесменов в своей сфере.

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Три прошлых брака и развода

Для Надежды брак с богачом Швидлером оказался четвёртым по счету.

Первым мужем был бизнесмен Денис Михайлов, ради которого Оболенцева разорвала помолвку с известным фигуристом Антоном Сихарулидзе. Вместе они пробыли три года, а затем разошлись.

Ее вторым супругом стал миллиардер Айрат Исхаков. Этот союз оказался ещё короче — всего два года. К тому же, он завершился скандалом: Исхаков требовал от Оболенцевой вернуть 900 тысяч долларов, которые он потратил «на нее» во время их совместной жизни.

В третий раз Надежда вышла за режиссёра Резо Гигинеишвили. Свадьба пары в 2019 году стала роскошным событием, однако уже через год отношения распались. Причины развода остались неизвестными, но ходили слухи о взаимных «обманутых ожиданиях».

Надежда Оболенцева (Фото: соцсети)

Что на горизонте?

Прошлые три брака Оболенцевой будто специально оказывались один короче предыдущего. Несмотря на неудачи, Надежда не теряла веру найти «своего человека» и выстроить крепкие отношения.

Она всегда утверждала, что её выбор определяют не деньги, а успешность и талант мужчины.

«Если бы богатство мужчины имело для меня значение, у меня бы не было третьего брака. Для меня важно, чтобы мужчина состоялся», — объясняла светская львица свою позицию, хотя каждый ее супруг относился к числу очень «денежных» людей.
Надежда пока не комментирует своё новое замужество. Многие из ее подписчиков отмечают, что Швидлер стал достойным продолжением в списке «влиятельных и успешных» избранников.

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Замужество с родственником Никиты Михалкова придало Анастасии Ивлеевой сил – блогер предстала в новом образе
Анастасия Ивлеева вернулась к прежнему образу
25 января 2025, 22:02

Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак (фото: соцсети)

Анастасия Ивлеева, оказавшаяся в опале после нашумевшей «голой» вечеринки, вышла замуж за дальнего родственника Никиты Михалкова. Теперь звезда вернулась к прежнему образу со словами: «Скучали по мне?».
В конце 2024 года Ивлеева объявила, что вышла замуж. Возлюбленным оказался Филипп Бегак – сын художников Алексея Бегака и Дарьи Семёновой и дальний родственник Никиты Михалкова. Последний, в свою очередь, был одним из тех, кто особенно сильно возмущался вечеринкой в клубе «Мутабор», организованной Анастасией.

После этого события блогера исключили из всех мероприятий, разорвали с ней рекламные контракты. В итоге, она свела к минимуму появление в соцсетях, перекрасила волосы в тёмный цвет, но поклонники не поверили в искренность Ивлеевой, заявив, что она не заслуживает прощения.

Однако сейчас блогер кажется обрела поддержку в лице мужа и снова врывается в информационную повестку, причём в прежнем, привычном всем образе. Девушка опубликовала в соцсетях фото, на котором вновь предстала с перекрашенными в блонд волосами, дерзким взглядом и даже провокационно приспущенными штанами.

​Анастасия Ивлеева (фото: соцсети)

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«Возле него не было женщин с низкой социальной ответственностью»: Алиса Вокс развенчала главный миф о Сергее Шнурове
Алиса Вокс рассказала, что Сергей Шнуров всегда был примерным семьянином
25 января 2025, 21:29

Сергей Шнуров (фото: соцсети)

Российская певица Алиса Вокс развенчала главный миф о Сергее Шнурове, заявив, что он примерный семьянин.
В прошлом году фронтмен рок-группы «Ленинград» развёлся в четвёртый раз. Его брак с Ольгой Абрамовой, которая младше на 18 лет, распался, несмотря на рождение двух детей.

До этого женой Шнурова была Матильда (Елена Мозговая), брак с которой продлился восемь лет.

Вокс наблюдала, как развивались отношения Сергея и Елены, когда она была солисткой «Ленинграда». Артистка рассказала, что у неё не было близких отношений с музыкантом, однако она утверждает, что на работе и дома – это словно два разных человека.

По словам Алисы, несмотря на образ, которого раньше придерживался Шнуров, он был заботливым мужем.

«То, что я видела с Матильдой, было ня-ня-ня-ми-ми-ми. Непонятно, кто за кем бегал. Принято думать, что Шнуров — это рок-н-ролл, за ним бабы бегают. Но, то, что я видела, было немножечко наоборот», – поделилась Алиса.
Также певица убеждена, что Шнуров никогда не вёл загульный образ жизни и рядом с ним ни разу не было замечено женщин с низкой социальной ответственностью и фанаток.

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«Ужас, какие сплетни»: Галина Польских прокомментировала слухи о выявленном у нее раке
25 января 2025, 21:20

Галина Польских (Фото: соцсети)

В инфополе появились тревожные сообщения о болезни Галины Польских. Говорили, что у артистки нашли рак почки. Звезда советского кино прокомментировала эту новость изданию NEWS.ru.
Галина Польских была шокирована от услышанных сообщений. Артистка поделилась, что у нее правда были проблемы с почками, но не онкология. Звезда обратила внимание, что чувствует себя прекрасно.

«Конечно, все в порядке. С почками были какие-то проблемы, но не рак. Это ужас! Проверилась я. Ужас, какие сплетни, какие ужасные разговоры», — возмутилась Галина Польских.

Ранее дочь Народной артистки России Галины Польских опровергла информацию о болезни матери, отметив её хорошее самочувствие.

В СМИ распространилась информация, что Польских обратилась в столичную Боткинскую больницу с жалобами на ухудшившееся состояние здоровья. Врачи провели обследование и обнаружили у неё злокачественную опухоль почки. При этом актриса отказалась от госпитализации и вернулась домой.

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#болезни
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«Обманули, рассказав о красивой легкой жизни в Израиле»: Андрей Макаревич* рассказал о пьющих и тоскующих эмигрантах из России
Андрей Макаревич* рассказал о непростой жизни в Израиле
25 января 2025, 19:38

Андрей Макаревич* (фото: соцсети)

Музыкант Андрей Макаревич* рассказал о непростой жизни в Израиле и вспомнил о живущем в Москве сыне.
Фронтмен рок-группы «Машина времени» три года назад переехал в Израиль. Сейчас он вместе с женой Эйнат Кляйн и сыном Эйтаном живёт в районе Кейсарии. За годы жизни за рубежом он сильно разочаровался в новой стране и рассказал, как в ней живут другие эмигранты из России.

Макаревич* отметил, что в Израиле немало россиян, которые продолжают смотреть российское телевидение, пить водку и тосковать.

«Я не понимаю, чего они приехали. Зачем? Экономически здесь не лучше. Здесь значительно дороже, чем в России. Здесь непростая жизнь. Если им рассказали про красивую легкую жизнь в Израиле – их обманули. Если в них говорила их еврейская кровь, тогда, черт возьми, сделай хоть что-нибудь, чтобы действительно стать гражданином. А не просто иметь синий паспорт в кармане», – выразился артист.
Также музыкант рассказал, что ещё в России начал учить иврит, однако безрезультатно. Не получается это сделать и сейчас, даже во время жизни в Израиле. И виноваты в этом, по словам артиста, местные продавцы.

Он поделился, что начал чаще заниматься языком, уже почувствовал какой-то сдвиг. Однако применить знания негде.

«Я готовлю фразу на иврите, иду в магазин. А мне говорят на чистом русском: "Здравствуйте, Андрей Вадимович". И всё разбилось», – рассказал Макаревич*.
Кроме того, рокер рассказал, что поначалу оказывал помощь украинцам, но финансировать ВСУ не намерен, поскольку переживает за сына Ивана, который стал успешным актёром в России. Он снялся во многих фильмах и сериалах, в том числе в нашумевшем «Слове пацана. Кровь на асфальте».

«Я для украинцев всё равно русский. «...» Я не хочу, чтобы какая-нибудь ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына. Жуткая ситуация», – заявил артист.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
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Звезда «Фабрики звезд» Манго : кормление грудью положительно влияет на диабет
25 января 2025, 19:04

Корнелия Манго (Фото: соцсети)

Корнелия Манго, звезда шоу «Фабрика звезд-7», рассказала в социальной сети, как грудное вскармливание влияет на сахарный диабет. По её словам, сразу после родов потребность в инсулине была минимальной, что стало для неё сюрпризом.
В декабре 2024 года 38-летняя певица родила первого ребенка. Роды прошли нормально, но она несколько опасалась за своё состояние из-за сахарного диабета. Однако и эти опасения оказались напрасными.

«Потребность в инсулине сразу после родоразрешения была минимальной, иногда отсутствовала, о чем меня предупреждал эндокринолог», — написала Корнелия.

С учётом этого молодая мама снизила дозу инсулина и отметила быстрое снижение веса и понижение показателей сахара во время кормления. Она назвала этот период «вторым медовым месяцем».

Карьера Корнелии Манго резко пошла вверх после участия в «Фабрике звезд». Артистка сумела выйти в финал шоу, хотя и не заняла призового места. Однако её превосходный джазовый вокал и умение двигаться не остались незамеченными. В 2013 году у Корнелии диагностировали сахарный диабет, он появился после ее попыток снизить вес. После первого отчаяния певица собралась с духом, стала соблюдать диету, кататься на сноуборде и вейсерфе и вести блог о диабете.

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«Давно его не видела»: Татьяна Буланова намекнула на проблемы с молодым мужем
25 января 2025, 18:57

Татьяна Буланова (фото: соцсети)

Певица Татьяна Буланова намекнула на проблемы с молодым супругом, которого уже очень давно не видела.
В 2023 году Буланова вышла замуж в третий раз. Её новым избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, который младше звезды на 19 лет. Однако разница в возрасте не стала помехой для их счастья – артистка не раз называла мужа лучшим и даже взяла себе его фамилию.

В Татьянин день телеведущий Андрей Малахов собрал женщин с этим именем, чтобы поздравить их в эфире программы «Привет, Андрей!». Буланова рассказала, что этот день для неё особенный, как второй день рождения, поскольку муж всегда дарит подарки.

Однако певица отметила, что из-за её гастролей и бизнеса мужа они могут подолгу не видеться. В эфире Татьяна обратилась к Валерию, передала ему привет и сказала, что они уже очень давно не виделись.

Так, мужчина большую часть времени проводит в Москве, где у него развивается бизнес, а у Булановой много концертов в родном Петербурге.

«Мы видимся не так уж и часто. Мы пересекаемся, когда я на какие-то съемки или выступления приезжаю в Москву. Ещё я много езжу по городам. После длинного перерыва – почти 12 лет – вернулись к активной гастрольной деятельности, мода на 90-е возвращается», – рассказала Буланова.
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#шоу-бизнес
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