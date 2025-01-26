«Сбилась со счета»: Полина Гагарина показала первое фото с нового сезона «Голоса»

Светская львица и бизнесвумен Надежда Оболенцева снова нашла себе состоятельного мужа, уже четвертого по счету. На этот раз её избранником стал 60-летний миллиардер Евгений Швидлер. Несмотря на историю романов с богатыми мужчинами, сама Оболенцева заявляет, что деньги для нее не главное. На первом месте стоит успешность потенциального жениха в том, чем он занимается.