«Сбилась со счета»: Полина Гагарина показала первое фото с нового сезона «Голоса»

Полина Гагарина (Фото: соцсети)
Полина Гагарина в своем блоге опубликовала первое фото со съемок вокального шоу «Голос», 13-й сезон которого начинается 31 января на Первом канале.
Уточняется, что в число наставников снова вошли Полина Гагарина, Баста, Антон Беляев, а также оперная певица Хибла Герзмава — она впервые попробует себя в этой роли.
По словам певицы, она уже сбилась со счета, сколько всего сезонов отработала. При этом каждый новый сезон для Гагариной является большим праздником.
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Полина Гагарина (Фото: соцсети)
«Наставничаю», — подписала снимок Гагарина.
По словам певицы, она уже сбилась со счета, сколько всего сезонов отработала. При этом каждый новый сезон для Гагариной является большим праздником.
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Екатерина Коршунова