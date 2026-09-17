Долина купила квартиру в элитном ЖК
Стали известны подробности новой недвижимости народной артистки России Ларисы Долиной. Певица оформила квартиру в элитном жилом комплексе «Премьер» на дочь Ангелину. Стоимость объекта оценивается примерно в 250 миллионов рублей, пишет SHOT.
Апартаменты располагаются в престижном районе с видом на набережную Москвы-реки. Главными элементами роскоши стали собственная сауна и джакузи с панорамным окном. Просторная гостиная площадью около 60 квадратных метров подходит для приема гостей. От прежних владельцев в интерьере остались встроенные шкафы и дорогое напольное покрытие.
Основную часть квартиры выполнили в стиле ар-деко, популярном в 2000-х годах, с использованием массивной деревянной мебели. В то же время несколько спален выделяются дизайном: две из них оформили как детские, одну — полностью в розовых тонах. Помимо этого, в жилье предусмотрели два раздельных санузла, две гардеробные и кладовую.
Лариса Долина стала владелицей квартиры в начале этого года. По данным источников, недвижимость переписали на дочь, чтобы избежать потери имущества по так называемой «схеме Долиной». Ранее квартира принадлежала Игорю Райхельсону — пианисту и бизнесмену с паспортом США, которого в России подозревают в хищении более пяти миллиардов рублей.
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