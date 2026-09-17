17 сентября 2026, 15:34

SHOT: Долина купила квартиру в элитном ЖК в Москве и оформила на дочь

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Стали известны подробности новой недвижимости народной артистки России Ларисы Долиной. Певица оформила квартиру в элитном жилом комплексе «Премьер» на дочь Ангелину. Стоимость объекта оценивается примерно в 250 миллионов рублей, пишет SHOT.