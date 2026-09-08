Лариса Долина отсудила у мошенников более 114 миллионов рублей

08 сентября 2026, 10:41

Суд обязал обманувших Ларису Долину выплатить ей 114,1 млн рублей

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Лариса Долина добилась взыскания с людей, которых обвиняют в мошенничестве в отношении певицы, более 114 миллионов рублей. Как передает SHOT, суд удовлетворил ее иск к Анжеле Цырульниковой и Андрею Основе.