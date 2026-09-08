Лариса Долина отсудила у мошенников более 114 миллионов рублей
Лариса Долина добилась взыскания с людей, которых обвиняют в мошенничестве в отношении певицы, более 114 миллионов рублей. Как передает SHOT, суд удовлетворил ее иск к Анжеле Цырульниковой и Андрею Основе.
С них постановили взыскать 114 млн 120 тысяч рублей, а также еще 330 тысяч рублей государственной пошлины. По данным дела, мошенники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и убедили артистку перевести деньги на так называемые «безопасные счета». Кроме того, Долину убедили фиктивно продать ее пятикомнатную квартиру за 112 миллионов рублей.
Всего у певицы похитили более 175 миллионов рублей, а общий ущерб оценили в 317 миллионов. Четверо фигурантов уголовного дела ранее получили от четырех до семи лет лишения свободы.
При этом сама история с квартирой получила продолжение уже в гражданском споре. После разбирательств жилье в итоге осталось у покупательницы Полины Лурье — соответствующее решение принял Верховный суд.
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