«Они отняли у меня все»: Лариса Долина сделала шокирующее заявление
Лариса Долина заявила, что не рассчитывает вернуть 114 млн рублей
Певица Лариса Долина считает, что фигуранты дела о мошенничестве не смогут возместить ей многомиллионный ущерб. Артистка заявила об этом во время празднования дня рождения «Русского радио», пишет Telegram-канал «Звездач».
Суд постановил взыскать со злоумышленников 114 млн 120 тыс. рублей. Помимо основной суммы, им предстоит выплатить 330 тыс. рублей госпошлины.
«Они никогда не расплатятся со мной. Там же сумма сумасшедшая. Они отняли у меня все, все, что я копила за годы моего гастрольного графика. Украли все мои сбережения. Они никогда в жизни не смогут расплатиться даже с моей внучкой. Я это осознаю, а что я могу сделать?», — сказала Долина.
В 2024 году певица продала квартиру в Хамовниках предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн рублей. Позднее знаменитость рассказала, что телефонные мошенники длительное время убеждали ее совершать финансовые операции. По словам артистки, после сделки она передала им деньги от продажи жилья.
Суд аннулировал договор купли-продажи и поддержал позицию певицы. Лурье после этого лишилась квартиры и средств, что вызвало общественный резонанс.
В конце 2025 года Верховный суд России отменил решения трех нижестоящих инстанций по спору о недвижимости. Долина обещала освободить квартиру в начале 2026 года, однако не пришла на подписание акта приема-передачи. Позднее судебные приставы принудительно выселили артистку.