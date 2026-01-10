Долина не сможет передать Лурье квартиру до 20 января, заявила адвокат
Певица Лариса Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках в Москве до 20 января. Об этом заявила РИА Новости адвокат покупательницы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко.
В пятницу Лурье с адвокатом посетили квартиру, но не смогли оформить акт приема-передачи из-за отсутствия у представителя Долиной полномочий на подписание таких документов.
Свириденко сообщила, что Долина уехала и вернется только 20 января. До тех пор пока акт не будет подписан, Полина Лурье не сможет въехать в квартиру. Однако она имеет право обратиться к судебным приставам, чтобы квартира была передана ей без участия Долиной.
