Долина не сможет передать Лурье квартиру до 20 января, заявила адвокат

10 января 2026, 10:23

Свириденко: Долина не сможет передать Лурье квартиру в Хамовниках до 20 января

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Лариса Долина не сможет подписать акт приема-передачи квартиры в Хамовниках в Москве до 20 января. Об этом заявила РИА Новости адвокат покупательницы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко.