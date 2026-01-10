Адвокат Лурье заявила о нарушениях при передаче квартиры в Хамовниках от Долиной

10 января 2026, 06:45

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

В процессе передачи спорной квартиры в центре Москвы от певицы Ларисы Долиной к покупательнице жилья Полине Лурье были допущены серьёзные процедурные нарушения. Об этом в беседе с ТАСС заявила адвокат новой владелицы недвижимости Светлана Свириденко.





По её словам, акт приёма-передачи должен быть подписан сторонами непосредственно в квартире, однако представитель Долиной не имел подтверждённых полномочий на эту процедуру. Кроме того, в документе не был отражён новый адрес регистрации певицы. Он остался неизвестен стороне покупателя.



