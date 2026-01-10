Адвокат Лурье заявила о нарушениях при передаче квартиры в Хамовниках от Долиной
В процессе передачи спорной квартиры в центре Москвы от певицы Ларисы Долиной к покупательнице жилья Полине Лурье были допущены серьёзные процедурные нарушения. Об этом в беседе с ТАСС заявила адвокат новой владелицы недвижимости Светлана Свириденко.
По её словам, акт приёма-передачи должен быть подписан сторонами непосредственно в квартире, однако представитель Долиной не имел подтверждённых полномочий на эту процедуру. Кроме того, в документе не был отражён новый адрес регистрации певицы. Он остался неизвестен стороне покупателя.
Лурье может привлечь приставов для принудительного выселения Долиной из квартиры
Напомним, что ранее адвокат Долиной Мария Пухова поясняла, что её доверительница находится за пределами России. При этом с 6 по 8 января у дома в Хамовниках не наблюдалось активности по сбору вещей — последний раз имущество вывозили на трех грузовиках в понедельник.
Назначенная на 9 января процедура передачи жилья, которое по решению Верховного суда должно перейти Лурье, в итоге была сорвана.
В декабре адвокат Денис Хмелевской рассказывал, что при желании Долина сможет проживать в проданной квартире в Хамовниках до конца января. Причина проста: даже если Лурье начнет процедуру принудительного выселения певицы, это займёт не менее нескольких недель.