Организаторы концерта фронтмена Rammstein рассказали об огромном количестве зрителей из России

10 января 2026, 00:15

Директор Меньшиков: В Ташкенте на концерт Тилля Линдеманна пришло множество россиян

Тилль Линдеманн (Фото: Instagram* @till_lindemann_official)

Сольный концерт вокалиста Тилля Линдеманна в Ташкенте привлёк значительное число зрителей из-за рубежа, однако большинство из них составили гости из России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора компании IOSIS SHOW и организатора выступления в столице Узбекистана Дмитрия Меньшикова.





Концерт фронтмена Rammstein состоялся 9 января на площадке Axelon Karting Centre в рамках его сольного тура по Центральной Азии «Meine Welt» («Мой мир»). Площадка, рассчитанная примерно на восемь тысяч человек, заполнилась примерно на 80%. Сидячих мест там было минимальное количество.





«Приезжих из других стран было больше половины, большинство - из России», — объяснил Меньшиков.