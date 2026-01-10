Организаторы концерта фронтмена Rammstein рассказали об огромном количестве зрителей из России
Директор Меньшиков: В Ташкенте на концерт Тилля Линдеманна пришло множество россиян
Сольный концерт вокалиста Тилля Линдеманна в Ташкенте привлёк значительное число зрителей из-за рубежа, однако большинство из них составили гости из России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора компании IOSIS SHOW и организатора выступления в столице Узбекистана Дмитрия Меньшикова.
Концерт фронтмена Rammstein состоялся 9 января на площадке Axelon Karting Centre в рамках его сольного тура по Центральной Азии «Meine Welt» («Мой мир»). Площадка, рассчитанная примерно на восемь тысяч человек, заполнилась примерно на 80%. Сидячих мест там было минимальное количество.
«Приезжих из других стран было больше половины, большинство - из России», — объяснил Меньшиков.
В отличие от концертов в Казахстане, где Линдеманн использовал эпатажные элементы вроде разбрасывания рыбы и пирогов, в Ташкенте он обошёлся без этого, сделав акцент на музыке.
Во время шоу певец активно общался с публикой на русском языке, используя реплики «Давай!» и «Поехали», а в конце поблагодарил зал словами «Danke, Спасибо!».
Согласно материалу, многие российские поклонники совместили поездку на концерт Линдеманна с туристическим маршрутом по Узбекистану, посетив за несколько дней Ташкент, Самарканд и Бухару.