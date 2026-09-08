Долина поселилась в квартире, связанной с разыскиваемым бизнесменом Райхельсоном

08 сентября 2026, 09:02

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Арина Антонова)

Певица Лариса Долина въехала в квартиру в элитном московском ЖК «Премьер», доля в которой прежде принадлежала пианисту и предпринимателю Игорю Райхельсону. Он имеет американское гражданство и фигурирует в уголовном деле о предполагаемом хищении средств корпорации «ВСМПО-Ависма». Об этом информирует Telegram-канал SHOT.