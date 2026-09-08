Долина поселилась в квартире, связанной с разыскиваемым бизнесменом Райхельсоном
Певица Лариса Долина въехала в квартиру в элитном московском ЖК «Премьер», доля в которой прежде принадлежала пианисту и предпринимателю Игорю Райхельсону. Он имеет американское гражданство и фигурирует в уголовном деле о предполагаемом хищении средств корпорации «ВСМПО-Ависма». Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Райхельсон начинал карьеру как музыкант, позднее занялся торговлей цветными металлами и титаном. Он входил в число совладельцев Interlink Metals and Chemicals S.A., работавшей с поставками металлов за рубеж и из-за границы. По информации канала, российские правоохранители разыскивают бизнесмена по международной линии. Следствие подозревает его в мошенничестве на сумму 5,1 млрд рублей в отношении «ВСМПО-Ависма» — одного из крупнейших производителей титана в России.
Предприниматель долгое время сохранял регистрацию по адресу квартиры в ЖК «Премьер». В 2025 году родственник собственника жилья обратился в суд с требованием снять Райхельсона с регистрационного учета. Истец указал, что музыкант давно не проживает по этому адресу и не участвует в оплате содержания квартиры.
Суд поддержал требования владельца недвижимости в конце 2025 года. В решении указали, что собственник вправе самостоятельно определять круг лиц, зарегистрированных в его жилье.
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