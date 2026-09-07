«Не отличаются умом»: Волочкова высказалась о мужчинах, требующих подарки назад
Анастасия Волочкова высказалась против возврата подарков после расставания
Анастасия Волочкова высказала своё мнение о спорных моментах расставаний — возврате подарков и брачных контрактах.
В беседе с Общественной Службой Новостей балерина заявила, что мужчина, просящий вернуть подарки, проявляет недальновидность.
«Скажу так: мужик, который после развода или расставания просит вернуть ему все подарки, не отличается умом», — отметила она.Отдельно Анастасия высказалась о брачных договорах. Она отметила, что не питает иллюзий насчёт их надёжности.
«Мол, если есть брачный контракт, то тебя не облапошат и твои права в браке будут учитывать. Проходили, знаем», — сказала Волочкова.Артистка добавила, что за время отношений ни один мужчина не смог отобрать у неё подарки. Кроме того, она подчеркнула, что сама никогда не стала бы связывать свою жизнь с жадным человеком.