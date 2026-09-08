«Превращаю в нектар»: Лина Джебисашвили высказалась о хейте

08 сентября 2026, 08:24

Экстрасенс Лина Джебисашвили рассказала, как научилась не реагировать на негатив

Лина Джебисашвили (Фото: Instagram* / @linadje108)

Лина Джебисашвили призналась в шоу «Дерзкая готовка», что, как и многие публичные люди, регулярно сталкивается с негативом и оскорблениями в социальных сетях.





Однако экстрасенс утверждает, что научилась воспринимать даже самые неприятные комментарии по-своему — не позволять чужой агрессии портить себе настроение и буквально превращать негатив в источник энергии.





«Человек пишет гадость — черное это или белое — это мы с тобой придумываем. Для меня это "белое" изначально. Человек, думая о тебе, вливает свою энергию. Человек опустошен идет в свою семью и начинает это месить у себя дома, а мы с тобой цветем и пахнем», — рассказала Джебисашвили.

«Буллинг в школах очень часто — это ужасно, по этому поводу у меня дочка на онлайн-обучении, я хочу максимально оградить ее от этого социума, против которого я шла всю свою жизнь. Хейтеров маленьких воспитывают взрослые хейтеры», — добавила она.