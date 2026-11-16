Долина повысила ценник на выступления до 2,5 млн рублей после объявления о паузе в деятельности
Заявление Ларисы Долиной об уходе со сцены не означает завершения карьеры. Несмотря на разговоры о паузе в выступлениях, 71-летняя артистка придерживается насыщенного графика, сообщает KP.RU.
Только за три дня в расписании певицы произошло несколько событий: 13 ноября она выпустила новую песню, 14 ноября приняла участие в проекте «Битва поколений», а вечером сыграла в спектакле «Фигаро» на Таганке. 15 ноября Долина участвовала в съёмках «Голубого огонька».
До конца года артистку ждут многочисленные съёмки праздничных телепередач. После праздников она планирует отдохнуть, однако уже в феврале вернётся к плотному рабочему графику.
Несмотря на то что участие в новогодних телевизионных концертах обычно не оплачивается и считается почётным для артистов, звёзды продолжают зарабатывать на частных мероприятиях и съёмках. По информации СМИ, в прошлом году выступление Ларисы Долиной на корпоративе оценивалось в 2 млн рублей, в этом году стоимость приглашения певицы выросла до 2,5 млн рублей. Точное количество частных выступлений артистки в декабре пока неизвестно.
Новогоднюю ночь Долина планирует провести не на сцене, а в кругу близких. Певица подтвердила, что встретит праздник вместе с семьёй и друзьями, однако в праздничные дни всё же намерена работать.
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