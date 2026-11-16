Долина повысила ценник на выступления до 2,5 млн рублей после объявления о паузе в деятельности

16 ноября 2026, 14:52

Стоимость новогодних корпоративов Долиной выросла до 2,5 млн рублей

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Арина Антонова)

Заявление Ларисы Долиной об уходе со сцены не означает завершения карьеры. Несмотря на разговоры о паузе в выступлениях, 71-летняя артистка придерживается насыщенного графика, сообщает KP.RU.