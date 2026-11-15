В Москве дочь Долиной уличили в злостной неуплате штрафов за парковку
Ангелина Долина, дочь певицы Ларисы Долиной, столкнулась с судебными разбирательствами из-за неоплаченных штрафов за парковку в неположенном месте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, в марте и апреле 2026 года Долина оставляла автомобиль там, где стоянка запрещена, и получила два штрафа по 5 тыс. рублей каждый. Из-за просрочки платежа мировой суд увеличил суммы вдвое — до 10 тыс. рублей по каждому эпизоду.
Первое решение вынесли в сентябре. Защита Долиной ходатайствовала о прекращении дела, ссылаясь на то, что долг уже погасили. Однако деньги списались принудительно судебными приставами — суд не признал это основанием для отмены наказания.
В конце сентября Долина лично явилась на заседание и признала вину по второму эпизоду. Размер штрафа при этом остался прежним: по закону за несвоевременную оплату он составляет двойную сумму исходного.
В настоящее время на рассмотрении находится третий эпизод. Заседание отложили до 20 ноября — Долина на него не явилась.
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