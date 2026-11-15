В Москве дочь Долиной уличили в злостной неуплате штрафов за парковку

15 ноября 2026, 16:40

Суд обязал дочь Долиной выплатить 20 тысяч штрафа за неправильную парковку

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Ангелина Долина, дочь певицы Ларисы Долиной, столкнулась с судебными разбирательствами из-за неоплаченных штрафов за парковку в неположенном месте. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.