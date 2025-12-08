Лурье не сомневалась во вменяемости Долиной при сделке, рассказала адвокат
Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не сомневалась во вменяемости певицы, так как считала, что она как преподаватель ежегодно проходит психиатрическое освидетельствование. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.
Ранее исполнительница в своем иске к Лурье указала, что та не проявила разумной осмотрительности при заключении сделки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в марте этого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной к Полине Лурье. Сделка по продаже квартиры, ранее принадлежавшей Долиной, была признана недействительной. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников и подписала документы под их влиянием. Суд постановил, что Лурье больше не имеет права собственности на жильё, и признал его собственностью Долиной.
