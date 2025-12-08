Достижения.рф

Лурье не сомневалась во вменяемости Долиной при сделке, рассказала адвокат

Адвокат: Лурье не сомневалась во вменяемости Долиной при покупке квартиры
Лариса Долина (Фото: Инстаграм* @larisa.dolina.official)

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не сомневалась во вменяемости певицы, так как считала, что она как преподаватель ежегодно проходит психиатрическое освидетельствование. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.



Ранее исполнительница в своем иске к Лурье указала, что та не проявила разумной осмотрительности при заключении сделки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в марте этого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной к Полине Лурье. Сделка по продаже квартиры, ранее принадлежавшей Долиной, была признана недействительной. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников и подписала документы под их влиянием. Суд постановил, что Лурье больше не имеет права собственности на жильё, и признал его собственностью Долиной.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0