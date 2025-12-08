Лурье не сомневалась во вменяемости Долиной при сделке, рассказала адвокат

08 декабря 2025, 11:40

Адвокат: Лурье не сомневалась во вменяемости Долиной при покупке квартиры

Лариса Долина (Фото: Инстаграм* @larisa.dolina.official)

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не сомневалась во вменяемости певицы, так как считала, что она как преподаватель ежегодно проходит психиатрическое освидетельствование. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.