Лариса Долина выразила мнение по поводу использования ИИ в творчестве

04 августа 2026, 04:40

Лариса Долина выступила против использования ИИ для создания песен

Лариса Долина (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Народная артистка РФ Лариса Долина высказалась против применения искусственного интеллекта в создании песен. В интервью ТАСС певица заявила, что произведения, сгенерированные нейросетями, не несут в себе подлинных эмоций.





Долина призналась, что, возможно, проявляет консервативную точку зрения. Однако по её мнению, такая музыка не может быть настоящей.



«Тут пропадают душа и сердце, то есть мы слышим выверенный четко математический вокал. Авторская песня, которую придумал искусственный интеллект, это все неправда, вот это точно не про меня», — заявила певица.