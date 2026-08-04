Лариса Долина выразила мнение по поводу использования ИИ в творчестве
Лариса Долина выступила против использования ИИ для создания песен
Народная артистка РФ Лариса Долина высказалась против применения искусственного интеллекта в создании песен. В интервью ТАСС певица заявила, что произведения, сгенерированные нейросетями, не несут в себе подлинных эмоций.
Долина призналась, что, возможно, проявляет консервативную точку зрения. Однако по её мнению, такая музыка не может быть настоящей.
«Тут пропадают душа и сердце, то есть мы слышим выверенный четко математический вокал. Авторская песня, которую придумал искусственный интеллект, это все неправда, вот это точно не про меня», — заявила певица.Артистка уверена, что аудитория способна чувствовать разницу между творениями человека и продуктами нейросетей. При этом Долина не отрицает полезности ИИ в музыкальной индустрии, но лишь в качестве вспомогательного технического инструмента. По её словам, технологии могут помочь привнести в творчество что‑то новое с точки зрения техники, однако сочинять и исполнять песни, как считает звезда, должны исключительно люди.