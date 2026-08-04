«Это очень важно»: Долина раскрыла, как помогает выпускникам после академии
Лариса Долина заявила, что помогает своим выпускникам с продвижением
Народная артистка России Лариса Долина в интервью РИА Новости рассказала о поддержке своих бывших учеников.
Певица сообщила, что помогает выпускникам в продвижении и постоянно следит за их творчеством.
«Я помогаю своим ученикам. <...> Если они выпускают песни, то я сразу размещаю их во всех соцсетях, пишу про них, даю результативную оценку их творчеству. Это всё очень важно, потому что мы же не просто учим петь. Мы учим артистов будущего», — заявила Лариса Александровна.Известно, что музыкальная академия артистки открыла свои двери в мае 2022 года. Учебное заведение готовит специалистов по эстрадно-джазовому вокалу.
Накануне Лариса Долина выразила желание продолжить эксперименты в современной музыке. Она назвала имена молодых артистов, с которыми хочет записать дуэты.