Долина сыграла в эпизоде про старушку, которую незаконно выгнали из квартиры

SHOT: Долина сыграла выгнанную из квартиры героиню

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В Москве прошёл спектакль «Мечта Фемиды» с участием 70-летней Ларисы Долиной, где певица исполнила роль адвоката и подруги судьи.





Как пишет SHOT, постановка, посвящённая судьбе женщины лёгкого поведения, включала эпизод о пожилой женщине, которую обманом лишили жилья. В этой сцене героиня Долиной неожиданно рассмеялась во время рассказа о страданиях бабушки.



Спектакль посетила 14-летняя внучка артистки. Сама Долина позднее заявила, что ей не стыдно перед подростком, так как девочка «уже взрослая». Финал постановки ознаменовался исполнением хита «Погода в доме» и потоком цветов от зрителей, один из которых преподнёс певице подарок в виде игрушечной многоэтажки.



Автором сценария выступил известный юрист Михаил Барщевский — тот самый, чья коллегия представляла интересы Долиной в громком деле о квартире в Хамовниках. На вопрос журналистов, есть ли связь между сюжетной линией о потерянном жилье и реальной историей самой певицы, Долина ответила улыбкой, а Барщевский в резкой форме попросил задавать вопросы только о том, что происходит на сцене.



