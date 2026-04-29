Долина в последний момент отказалась от участия в модном показе

Лариса Долина отказалась участвовать в показе дизайнера Джемала Махмудова
Певица Лариса Долина отказалась от участия в показе дизайнера Джемала Махмудова незадолго до его начала.
Как пишет телеграм-канал «Звездач», сначала в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации артистки из-за болей в позвоночнике, однако ее директор эти данные опроверг. Сам Махмудов до последнего надеялся на появление музы.
«Я думаю, что вы все увидите в конце сегодняшнего показа. У меня нет подтверждения (что ее не будет), у меня есть подтверждение, что мы всех ждем», — сказал собеседник.
В итоге Долина на подиум так и не вышла. Показ состоялся без нее — участие в нем приняли Алена Водонаева, Мария Погребняк, Алена Блин и Алана Мамаева.