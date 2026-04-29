Долина в последний момент отказалась от участия в модном показе

29 апреля 2026, 11:22

Лариса Долина отказалась участвовать в показе дизайнера Джемала Махмудова

Лариса Долина (Фото: Instagram*/larisa.dolina.official)

Певица Лариса Долина отказалась от участия в показе дизайнера Джемала Махмудова незадолго до его начала.





Как пишет телеграм-канал «Звездач», сначала в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации артистки из-за болей в позвоночнике, однако ее директор эти данные опроверг. Сам Махмудов до последнего надеялся на появление музы.





«Я думаю, что вы все увидите в конце сегодняшнего показа. У меня нет подтверждения (что ее не будет), у меня есть подтверждение, что мы всех ждем», — сказал собеседник.



