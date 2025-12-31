Долиной обязали вернуть почти 49 млн рублей
Суд в Йошкар-Оле постановил взыскать почти 49 млн рублей с девяти дропперов в пользу певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идет о компенсации за неосновательное обогащение. Все ответчики являются жителями Йошкар-Олы.
Леонтьева Д. М. обязали выплатить пять млн рублей, Основу А.Д. — 13,5 млн, Южанину В.С. — 13 млн, Миловатского Н.В. — 4,1 млн, Быстрову М.А. — 7,5 млн, Кольцова Д.А. — семь млн, Горячева Р.А. — три млн, Герцена О.В. и Кондукторова В.В. — по четыре млн.
Как следует из судебного решения, в апреле артистка по указанию мошенников перевела каждому из дропперов по несколько миллионов рублей. В ряде случав они открывали счета всего за сутки до получения средств.
