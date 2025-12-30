Полина Лурье не хочет принудительно выселять Долину из квартиры в Москве до 5 января

30 декабря 2025, 06:28

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не намерена прибегать к помощи судебных приставов для выселения певицы до 5 января — срока, к которому артистка обязалась освободить жилье самостоятельно. Об этом ТАСС рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.





Адвокат пояснила, что её клиентка надеется на мирное разрешение ситуации без принудительных мер. Хотя Лурье изначально просила Долину передать ей квартиру до 30 декабря и получила отказ, она готова подождать.





«Лурье не хочет обращаться к приставам до 5 января, как, собственно, и после», — добавила Свириденко.