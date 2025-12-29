«Она ненавидит людей!»: Кушанашвили жёстко высказался о Ларисе Долиной
Отар Кушанашвили прокомментировал скандал вокруг продажи квартиры Долиной
Ведущий Отар Кушанашвили в подкасте «ЗА ДЕНЬГИ» выступил с резкими заявлениями о народной артистке Ларисе Долиной.
В эфире Кушанашвили использовал нецензурную лексику в адрес исполнительницы хита «Погода в доме».
«Когда мы говорим про Ларису Долину, видно, что она ненавидит людей. Она желчная. Я знаю её с 92 года», — заявил Отар.Кроме того, шоумен признался, что предвидел участие Долиной в громком скандале. Однако он не предполагал, что имя певицы станет нарицательным в этой истории. Кушанашвили объяснил свою позицию. По его словам, певица и её сторона пытались унизить «простую мать-одиночку». Речь идёт о покупательнице квартиры певицы Полине Лурье.
Ранее Ларису Долину предупредили о последствиях отложенного переезда из квартиры.