Долину предупредили о последствиях отложенного переезда из квартиры

29 декабря 2025, 18:58

Юрист Хаминский: Лариса Долина может быть выселена из квартиры принудительно

Лариса Долина (Фото: Инстаграм* @larisa.dolina.official)

Певица Лариса Долина отказалась выполнить просьбу Полины Лурье выехать из квартиры в Хамовниках до 30 декабря и теперь может быть выселена принудительно. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский в разговоре с «Аргументами и фактами».