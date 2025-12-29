Долину предупредили о последствиях отложенного переезда из квартиры
Певица Лариса Долина отказалась выполнить просьбу Полины Лурье выехать из квартиры в Хамовниках до 30 декабря и теперь может быть выселена принудительно. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский в разговоре с «Аргументами и фактами».
Певица сообщила, что сможет освободить жилплощадь не ранее 5 января. Хаминский отметил, что решение Мосгорсуда о выселении Долиной вступило в силу с момента его вручения артистке или её представителю. Если Лурье пожелает, то может обратиться в суд за исполнительным листом и передать его судебным приставам для принудительного выселения, однако процесс осложняется новогодними праздниками.
Эксперт пояснил, что с момента подачи заявления на исполнительный лист до его изготовления, передачи в службу судебных приставов и последующей регистрации проходит около двух-трех дней. Затем лист направляется конкретному приставу, который должен передать его Долиной. Учитывая, что на момент передачи листа уже наступит Новый год, это усложняет ситуацию, заключил юрист.
25 декабря Московский городской суд повторно рассмотрел иск Полины Лурье, требующей выселения певицы Ларисы Долиной вместе с ее дочерью Ангелиной и внучкой из квартиры в Хамовниках. В результате судья постановил, что семья должна освободить жилплощадь.
