«Не очень порядочный»: Марьям Тилляева жёстко высказалась о поведении Тимура Батрутдинова

Блогер Марьям Тилляева объяснила, почему отвергла Тимура Батрутдинова
Марьям Тилляева (Фото: Instagram* / @mashatilly)

26-летняя блогер Марьям Тилляева рассказала, что столкнулась с неоднозначным поведением Тимура Батрутдинова.



В интервью «КП» она призналась, что юморист проявлял к ней внимание во время их общения и съёмок, однако его манера поведения показалась ей недопустимой.

По словам Марьям, у них было довольно близкое знакомство: однажды артист даже поцеловал ей руку в машине. Тем не менее девушка решила сразу обозначить границы и отвергла ухаживания.

Тилляева отметила, что во время совместной работы Батрутдинов нередко позволял себе провокации и пародии в её адрес, особенно за кулисами. Со временем это стало для неё серьёзным психологическим дискомфортом.

Блогер подчеркнула, что многие эпизоды не вошли в финальный монтаж, из-за чего у зрителей сложилось искажённое впечатление о происходящем. По её словам, в итоге ситуация выглядела так, будто она остро отреагировала без причины или из-за разницы в возрасте, что не соответствовало реальности.

Софья Метелева

