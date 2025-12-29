«Не очень порядочный»: Марьям Тилляева жёстко высказалась о поведении Тимура Батрутдинова
26-летняя блогер Марьям Тилляева рассказала, что столкнулась с неоднозначным поведением Тимура Батрутдинова.
В интервью «КП» она призналась, что юморист проявлял к ней внимание во время их общения и съёмок, однако его манера поведения показалась ей недопустимой.
По словам Марьям, у них было довольно близкое знакомство: однажды артист даже поцеловал ей руку в машине. Тем не менее девушка решила сразу обозначить границы и отвергла ухаживания.
Тилляева отметила, что во время совместной работы Батрутдинов нередко позволял себе провокации и пародии в её адрес, особенно за кулисами. Со временем это стало для неё серьёзным психологическим дискомфортом.
Блогер подчеркнула, что многие эпизоды не вошли в финальный монтаж, из-за чего у зрителей сложилось искажённое впечатление о происходящем. По её словам, в итоге ситуация выглядела так, будто она остро отреагировала без причины или из-за разницы в возрасте, что не соответствовало реальности.
