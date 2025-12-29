Под бой курантов — с долгами: у продюсера Пашу обнаружили налоговую недоимку
Конец года для музыкального продюсера Пашу оказался не таким безоблачным, как могло показаться со стороны.
По информации «Звездача», у Федеральной налоговой службы возникли вопросы к его индивидуальному предпринимательству — за артистом числится налоговая задолженность в размере 392 539 рублей.
Сумма, безусловно, не рекордная по меркам отечественного шоу-бизнеса, однако назвать её незначительной тоже сложно. Речь идёт почти о 400 тысячах рублей, которые на данный момент остаются неоплаченными. При этом, как уточняют источники, до радикальных мер дело пока не дошло: счета продюсера не заблокированы, ограничений на деятельность ИП не введено.
Подобные ситуации в конце года для представителей индустрии развлечений — не редкость: активная гастрольная и продюсерская деятельность часто сопровождается сложной финансовой отчётностью и повышенным вниманием со стороны налоговых органов. Пока неизвестно, в какие сроки Пашу планирует закрыть задолженность и связано ли это с технической ошибкой или обычной просрочкой платежей.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России