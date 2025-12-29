«Как я буду выглядеть?»: Михалков не стал выдавать друга после курьёзного случая с Путиным
Никита Михалков заявил, что не намерен раскрывать имя своего друга, который однажды по неосторожности облил президента России Владимира Путина красным вином. Об этом сообщает «Россия 1».
Забавный инцидент произошёл во время празднования одного из юбилеев режиссёра.
По словам Михалкова, виновник случившегося долго и искренне извинялся, а также уверял, что после этого случая готов полностью отказаться от алкоголя. Впрочем, сам Путин отнёсся к ситуации с юмором, заметив, что обещание не было выполнено — правда, всё происходило «в разумных пределах».
Отвечая на вопрос, почему он не называет имя участника инцидента, киномэтр с улыбкой отметил, что не может так поступить с близким человеком. Он подчеркнул, что если даже президент не стал его выдавать, то ему тем более неловко это делать.
Известно также, что мужчина предлагал купить Путину новую рубашку взамен испорченной. Глава государства поблагодарил его за заботу, но от подарка отказался, заверив, что в гардеробе у него всё необходимое есть.
Читайте также: