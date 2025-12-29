«Как я буду выглядеть?»: Михалков не стал выдавать друга после курьёзного случая с Путиным

29 декабря 2025, 18:34

Никита Михалков отказался называть имя человека, облившего Путина вином

Владимир Путин и Никита Михалков (Фото: www.kremlin.ru)

Никита Михалков заявил, что не намерен раскрывать имя своего друга, который однажды по неосторожности облил президента России Владимира Путина красным вином. Об этом сообщает «Россия 1».