«Всю жизнь хочу петь»: Клара Новикова рассказала о несбывшейся мечте
Клара Новикова рассказала о несбывшейся мечте
Клара Новикова рассказала о несбывшейся мечте в шоу «Поймай меня, если сможешь».
В новом выпуске проекта в команде звезд оказалась знаменитая юмористка. Ведущий шоу Владимир Маркони вспомнил, что в прошлом Новикова пела в дуэте с Ефимом Шифриным. По словам актрисы, по большей части пел Ефим.
Клара Борисовна призналась, что всю жизнь мечтала красиво петь, однако считает, что у нее неподходящий голос.
«Какой у меня голос, ну что вы, при людях поющих не говорите, мне неловко. Я хочу петь, я всю жизнь хочу петь», — заявила Новикова.