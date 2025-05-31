«Всю жизнь хочу петь»: Клара Новикова рассказала о несбывшейся мечте

31 мая 2025, 10:01

Клара Новикова рассказала о несбывшейся мечте

Клара Новикова (Фото: кадр из выступления «Женщина за рулём» — «Аншлаг и компания»)

Клара Новикова рассказала о несбывшейся мечте в шоу «Поймай меня, если сможешь».





В новом выпуске проекта в команде звезд оказалась знаменитая юмористка. Ведущий шоу Владимир Маркони вспомнил, что в прошлом Новикова пела в дуэте с Ефимом Шифриным. По словам актрисы, по большей части пел Ефим.



Клара Борисовна призналась, что всю жизнь мечтала красиво петь, однако считает, что у нее неподходящий голос.





«Какой у меня голос, ну что вы, при людях поющих не говорите, мне неловко. Я хочу петь, я всю жизнь хочу петь», — заявила Новикова.