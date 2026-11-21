21 ноября 2026, 19:21

Ксения Собчак раскрыла подробности о предполагаемом муже Анастасии Решетовой

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Ксения Собчак прокомментировала новость о свадьбе Анастасии Решетовой и поделилась информацией о предполагаемом избраннике модели. Журналистка обратила внимание, что невеста не стала показывать лицо мужчины, с которым связала себя узами брака, и решила рассказать о нём в своём Telegram-канале.





По словам Собчак, первым супругом Решетовой стал предприниматель из Донецка Валерий Цвек. Журналистка отметила, что в публикациях некоторых СМИ его называют аферистом и альфонсом, а также приписывают ему отношения с Ириной Чигиринской и Аленой Шишковой.





«На деле уже известно, что первым супругом модели стал Валерий Цвек, предприниматель из Донецка, которого многие СМИ называют аферистом и альфонсом, приписывая ему романы с Ириной Чигиринской и Аленой Шишковой. Говорят, он должен миллионы разным влиятельным дядям, поэтому многие подписчики Решетовой выражают обеспокоенность в комментариях», — написала Ксения.