«Должен миллионы влиятельным дядям»: Собчак прокомментировала свадьбу Решетовой
Ксения Собчак раскрыла подробности о предполагаемом муже Анастасии Решетовой
Ксения Собчак прокомментировала новость о свадьбе Анастасии Решетовой и поделилась информацией о предполагаемом избраннике модели. Журналистка обратила внимание, что невеста не стала показывать лицо мужчины, с которым связала себя узами брака, и решила рассказать о нём в своём Telegram-канале.
По словам Собчак, первым супругом Решетовой стал предприниматель из Донецка Валерий Цвек. Журналистка отметила, что в публикациях некоторых СМИ его называют аферистом и альфонсом, а также приписывают ему отношения с Ириной Чигиринской и Аленой Шишковой.
«На деле уже известно, что первым супругом модели стал Валерий Цвек, предприниматель из Донецка, которого многие СМИ называют аферистом и альфонсом, приписывая ему романы с Ириной Чигиринской и Аленой Шишковой. Говорят, он должен миллионы разным влиятельным дядям, поэтому многие подписчики Решетовой выражают обеспокоенность в комментариях», — написала Ксения.Собчак не только высказалась о свадьбе модели, но и обратила внимание аудитории на сообщения о финансовых обязательствах её предполагаемого супруга. При этом приведённые сведения о долгах и репутации предпринимателя остаются утверждениями, которые журналистка связывает с публикациями СМИ и слухами.