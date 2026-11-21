21 ноября 2026, 17:47

Margo отменила все сольные концерты из-за разногласий с организаторами

Margo (Фото: Instagram* / @mmmargaaret)

Певица Margo приняла решение отменить все запланированные сольные концерты из-за проблем в работе с организаторами. По словам артистки, процесс подготовки к выступлениям оказался совсем не таким, каким она его представляла, а действия команды вызвали у неё недоумение. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





В итоге исполнительница решила не рисковать своей репутацией и отказаться от мероприятий ещё до того, как зрители столкнулись бы с возможными проблемами.





«Я впервые это делала. Я взялась за работу с теми людьми, которых я, к сожалению, не знала. И всё, что они делали, было суперстранно. Чтобы не было потом комментариев о том, что Margo сделала плохой концерт, людям было некомфортно и так далее, я решила это прекратить до того, как всё это случится», — заявила она.