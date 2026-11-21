«Не хочу обычную программу»: певица Margo объяснила отмену сольных выступлений
Margo отменила все сольные концерты из-за разногласий с организаторами
Певица Margo приняла решение отменить все запланированные сольные концерты из-за проблем в работе с организаторами. По словам артистки, процесс подготовки к выступлениям оказался совсем не таким, каким она его представляла, а действия команды вызвали у неё недоумение. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
В итоге исполнительница решила не рисковать своей репутацией и отказаться от мероприятий ещё до того, как зрители столкнулись бы с возможными проблемами.
«Я впервые это делала. Я взялась за работу с теми людьми, которых я, к сожалению, не знала. И всё, что они делали, было суперстранно. Чтобы не было потом комментариев о том, что Margo сделала плохой концерт, людям было некомфортно и так далее, я решила это прекратить до того, как всё это случится», — заявила она.Артистка подчеркнула, что не хочет выходить на сцену с посредственной или стандартной программой. Для неё первый сольный концерт — особенное событие, которое должно соответствовать высоким ожиданиям как самой певицы, так и её поклонников.