21 ноября 2026, 18:11

Анна Семенович призналась, почему не смогла привыкнуть к жизни за городом

Анна Семенович (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

Анна Семенович рассказала, почему отказалась от жизни в загородном доме и решила вернуться в городскую квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Певица призналась, что почти год провела в арендованном особняке, однако за это время так и не смогла привыкнуть к жизни вдали от городской суеты. Загородный формат оказался для неё не таким комфортным, как она рассчитывала.





«Мы больше не приезжаем в загородный дом, потому что мы его снимали. Я прожила там почти год, но мне загородная жизнь пока не заходит. Потому что далеко ездить, мне скучно. Муж часто улетает в командировки по две недели, по десять дней, я одна в доме, и мне немножко страшно. Надо заводить большую собаку, а её иногда не с кем оставить», — рассказала она.