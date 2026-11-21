«Мне скучно и немножко страшно»: Семенович вернулась из загородного дома в город
Анна Семенович призналась, почему не смогла привыкнуть к жизни за городом
Анна Семенович рассказала, почему отказалась от жизни в загородном доме и решила вернуться в городскую квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Певица призналась, что почти год провела в арендованном особняке, однако за это время так и не смогла привыкнуть к жизни вдали от городской суеты. Загородный формат оказался для неё не таким комфортным, как она рассчитывала.
«Мы больше не приезжаем в загородный дом, потому что мы его снимали. Я прожила там почти год, но мне загородная жизнь пока не заходит. Потому что далеко ездить, мне скучно. Муж часто улетает в командировки по две недели, по десять дней, я одна в доме, и мне немножко страшно. Надо заводить большую собаку, а её иногда не с кем оставить», — рассказала она.Одной из главных сложностей для Анны стала удалённость от привычной инфраструктуры: поездки занимали много времени, а проводить дни в большом доме в одиночестве ей было неуютно. Особенно непросто приходилось, когда супруг уезжал в длительные командировки. Певица даже задумалась о том, что в такой ситуации ей пригодилась бы большая собака, но и с уходом за питомцем могли бы возникнуть трудности.
В итоге Семенович решила отказаться от загородного образа жизни и вернуться в квартиру в центре города. Именно к городской обстановке артистка привыкла за многие годы, поэтому пока такой вариант кажется ей гораздо комфортнее.