26 ноября 2026, 17:35

Наталья Рудова рассказала, что проходила пробы на роль девушки Джеймса Бонда

Наталья Рудова (Фото: Instagram* / @rudovanata)

Наталья Рудова могла стать девушкой Джеймса Бонда. Актриса призналась, что однажды проходила пробы на эту роль, однако впоследствии создатели проекта изменили концепцию персонажа и решили, что спутница агента 007 не должна быть русской. Об этом артистка рассказала «Звездачу» на Voice Man Awards.





Кроме того, Рудова поделилась впечатлениями от обсуждений кандидатуры нового исполнителя роли знаменитого шпиона. Наталья призналась, что переживала, чтобы на роль не выбрали некрасивого мужчину, поскольку, по ее мнению, Бонд должен обладать яркой харизмой, обаянием и привлекательной внешностью.



Роберт Паттинсон, которого называют одним из возможных претендентов, не совсем соответствует ее личным предпочтениям, но внешность актера она оценила положительно.





«Я очень переживала, чтобы не выбрали некрасивого мужчину. Все-таки Джеймс Бонд должен быть очень харизматичным, обаятельным и красивым. Роберт Паттинсон — это не мой стилек, не мой краш, но довольно красив, как мужчина. (Девушкой Джеймса Бонда) Должна быть я. Я уже пробовалась на эту роль. Но они поменяли потом формат и переделали, что она нерусская. Но были пробы. Не сильно давно, но да, было», — призналась артистка на Voice Man Awards.