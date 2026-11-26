Отпуск с размахом: Ольга Серябкина катается по Дубаю на роскошном Lamborghini
У Ольги Серябкиной есть роскошный Lamborghini, на котором певица передвигается по Дубаю во время семейного отдыха. Правда, автомобиль артистка не приобрела, а взяла в аренду. По данным «Звездача», сутки проката такой машины обходятся примерно в 60 тысяч рублей.
В ОАЭ Ольга отправилась вместе с мужем Георгием Начкебия и сыном Лукой. Поводом для поездки стал пятилетний юбилей мальчика: в честь дня рождения родители решили устроить семейный отпуск и провести время вместе вдали от привычных дел.
Для поездок по городу Серябкина выбрала эффектный спортивный автомобиль премиального класса. Lamborghini позволяет семье с комфортом передвигаться по Дубаю и заодно добавляет поездке немного роскоши. При стоимости аренды около 60 тысяч рублей в сутки такое удовольствие обходится недешево.
Похоже, певица решила отметить важное семейное событие не только праздничным настроением, но и яркими впечатлениями от путешествия. Сейчас Серябкина отдыхает в ОАЭ с самыми близкими, а одним из заметных атрибутов ее поездки стал арендованный Lamborghini.
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