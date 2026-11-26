26 ноября 2026, 16:42

Ольга Серябкина арендовала Lamborghini в Дубае за 60 тысяч рублей в сутки

Ольга Серябкина (Фото: Instagram* / @seryabkina)

У Ольги Серябкиной есть роскошный Lamborghini, на котором певица передвигается по Дубаю во время семейного отдыха. Правда, автомобиль артистка не приобрела, а взяла в аренду. По данным «Звездача», сутки проката такой машины обходятся примерно в 60 тысяч рублей.