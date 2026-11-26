26 ноября 2026, 17:15

Катина не хочет обременять детей заботой о себе и уже думает о покупке могилы

Лена Катина (Фото: Instagram* / @lenakatina)

Певица Лена Катина поделилась своими взглядами на старость и возможные проблемы со здоровьем в преклонном возрасте. Артистка призналась, что не хотела бы становиться обузой для детей, если однажды утратит способность самостоятельно о себе заботиться. В частности, она затронула тему болезни Альцгеймера и заявила, что в такой ситуации предпочла бы переехать в специализированное учреждение. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По мнению исполнительницы, дети не должны жертвовать собственной жизнью ради ухода за пожилыми родителями. Катина считает, что забота о близких, которые из-за болезни уже не могут полноценно контролировать себя, становится серьезным эмоциональным и физическим испытанием для всей семьи.





«Если я заболею Альцгеймером, надеюсь, что у моих детей хватит сил и духа сдать меня в дом престарелых. Я не хочу, чтобы мои дети несли ответственность за меня. Это безумно тяжело. Я знаю, что такое родные люди в пожилом возрасте, которые уже не совсем в себе. Это ужасно тяжело. Когда они достигнут определенного возраста, я начну это пропагандировать», — призналась Лена на Voice Man Awards.