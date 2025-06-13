Ирина Пинчук показала результат неудачного преображения в салоне: «А что не так?!»

13 июня 2025, 09:23

Ирина Пинчук показала результат неудачного эксперимента с внешностью

Ирина Пинчук (Instagram* @pinchuk_official)

Ирина Пинчук поделилась с подписчиками своего Telegram-канала подробностями неудачного визита в салон красоты. Бывшая участница «Дома-2» отправилась к парикмахеру для укладки чёлки, однако что-то пошло не по плану.





Звезда опубликовала видеосообщение, в котором продемонстрировала результат работы мастера. Когда Пинчук намекнула ей, что, мягко говоря, не довольна работой, та с удивлением спросила: «А что не так?».



Ирина Пинчук (фото: Telegram @pinchulli) Поклонники согласились с Ириной, отметив, что стрижка действительно не удалась. Они поспешили поддержать звезду и высказались о её внешнем виде с юмором:





«Чёлочка Карлсончиком», «Ты и сама так могла», «Ну львица же», «Так чёлку уложить мог бы ветер, и он бы даже не спросил, что не так», «Ты как попугай Кеша».