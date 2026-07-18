«Любовь восстанавливает»: Дибров рассказал о реабилитации после травмы
Дмитрий Дибров впервые вышел в свет после падения в клубе
Дмитрий Дибров впервые появился на публике после недавнего падения в одном из столичных клубов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Телеведущий посетил презентацию сборника новелл по мотивам сериала «Виноград» и заверил, что сейчас чувствует себя отлично.
С присущим ему юмором Дибров прокомментировал слухи о серьезных травмах, которые активно обсуждались после инцидента.
«Просто не надо попадать в сложные ситуации. Еще бы, любовь восстанавливает! Вы имеете в виду, когда у меня мозг чуть не вытек? Когда я поломал руки-ноги? Господа, да вечером того же дня я уже был дома», — заявил телеведущий.На мероприятии Дмитрия сопровождала его возлюбленная Екатерина Гусева, которая, по словам близких пары, поддерживает его на протяжении всего периода восстановления.