«Любовь восстанавливает»: Дибров рассказал о реабилитации после травмы

18 июля 2026, 12:48

Дмитрий Дибров впервые вышел в свет после падения в клубе

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* / @1dbrov)

Дмитрий Дибров впервые появился на публике после недавнего падения в одном из столичных клубов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Телеведущий посетил презентацию сборника новелл по мотивам сериала «Виноград» и заверил, что сейчас чувствует себя отлично.



С присущим ему юмором Дибров прокомментировал слухи о серьезных травмах, которые активно обсуждались после инцидента.





«Просто не надо попадать в сложные ситуации. Еще бы, любовь восстанавливает! Вы имеете в виду, когда у меня мозг чуть не вытек? Когда я поломал руки-ноги? Господа, да вечером того же дня я уже был дома», — заявил телеведущий.